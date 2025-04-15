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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün akşam saatlerinde Minguzzi'nin mezarını tahrip eden saldırganın yakalandığını duyurmuştu.

Kabrin etrafındaki çitler kırılarak, kabirdeki çiçeklerin de kopartıldığı görülmüştü.

Savcılık ifadesi sonrası sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli, "ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" suçundan tutuklandı.

Şüpheli D.A, sağlık kontrolünün ardından Bakırköy Adliyesi'ne gönderildi.

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İstanbul Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarının tahrip edilmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

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