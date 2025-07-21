CHP, İZBETON süreci sonrası İzmir için özel ekip kurdu

İzmir’de İZBETON operasyonuyla yeniden gündeme gelen konut kooperatifi mağdurları, yaşadıkları sorunların çözümü için CHP’den destek bekliyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, operasyon kapsamında tutuklu bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Tunç Soyer ve İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nu cezaevinde ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamada İzmir için özel bir ekip kurulduğunu duyurdu.

Özgür Özel, bu ekibin başına geçmiş dönem CHP Genel Sekreteri Bihlun Tamaylıgil’in getirildiğini belirtti. Milletvekilleri Evrim Katakoz ve Özgür Erdem’in de ekipte görev alacağı ifade edildi. Söz konusu ekibin tarafları tek tek dinleyeceği ve çalışmalara tam yetki ile başlayacağı açıklandı.

Ankara’daki görüşme sonrası İzmir süreci başladı

CHP heyetinin oluşturulmasından önce, konut sahibi olamayan dört kooperatifin yönetimi Ankara’da CHP Genel Merkezi’ni ziyaret etti. Ziyarette Gazicity, Yakacity, Newtown, Murano ve Burano kooperatiflerinin temsilcileri yer aldı.

Gazicity Kooperatif Başkanı Ali Alpyavuz, 15 Temmuz Salı günü gerçekleşen görüşmeye dair şu açıklamayı yaptı: “Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ile görüştük. Sorunlarımızı, süreçleri, mağduriyetleri ve kırgınlıklarımızı dile getirdik. Sayın Aytekin, taleplerimiz doğrultusunda acil bir komisyon kurulacağını söyledi. Bu komisyonun doğrudan Sayın Özgür Özel’e bağlı olacağı ve her bir kooperatifin iddialarını dinleyeceği bilgisi verildi.”

Alpyavuz, üyelerine mesaj gönderdiklerini hatırlatarak, “Basında çıkmadan veya komisyon bizimle görüşmeden önce üyelerimize bilgi vermeyi, geçmiş deneyimlerimiz nedeniyle uygun görmedik” dedi.

Kooperatif üyeleri randevu için bekleyişte

Ankara temaslarının ardından gözler İzmir’deki CHP heyetine çevrildi. Kent Ege’ye konuşan Gazicity Kooperatif Başkanı Ali Alpyavuz, İzmir’de kurulacağı açıklanan CHP ekibiyle görüşmeyi beklediklerini söyledi. Alpyavuz, “Elbette konuşmak isteriz. Bekliyoruz. Konu mağduriyet. Biz üyelerimizin ev sahibi olmasını istiyoruz. Olaya siyasi bakmıyoruz. Bize verilen sözler tutulsun” ifadelerini kullandı.