MİRAY CRUİSES'DE 90'LAR RÜZGARI ESİYOR

Yaz aylarının en çok konuşulan tatil cenneti Miray Cruises, Yunan adalarına yaptığı seferlerle gündemden düşmüyor. Ünlü iş adamı Vedat Uğurlu projesi olan Miray Cruises, başarılı iş adamının yazdığı şarkılarla tanıtılınca aşk gemisi olarak da anılmaya başlamıştı. Miray Cruises eğlencesini üst seviyeye taşıyan Vedat Uğurlu, ünlü isimlere müzik sahnesini açsada Grup Ada müziklerinden vazgeçmiyor. 7 dilde müzik yapan Grup Ada ve solistleri Selvihan Turak, ilginç bir açıklama yaptılar. Dünyanın birçok yerinden Miray Cruises keyfini yaşamaya gelen tatilciler sahneden istek yaptığı şarkıları Selvihan Turak “Birçok dilde şarkı söylüyorum ve herkes kendi ülkesinin şarkılarını isterken Türkler ağırlıkta Ajda Pekkan şarkıları yanında Ankara havaları, Yunan, İspanyol, Fransız, Amerika, Alman, Rus gibi misafirlerimiz 90’lar pop müzik şarkılarını istek ağırlıkta yapıyorlar. Bu beni şaşırttığı kadar gururlandırıyor” dedi. Miray Cruises müzik sahnesinde yabancı misafirlerinden gelen istek üzerine 90'lar rüzgârı esiyor.

BASIN DANIŞMANI

SELÇUK AKA