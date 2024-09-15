Mısır Sağlık Bakanlığı, ülkenin kuzeyindeki Şarkiyye vilayetinde dün meydana gelen tren kazasında üç kişinin öldüğünü, beşi ağır 49 kişinin yaralandığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı, ülkenin kuzeyindeki Şarkiyye iline bağlı Zekazik ilçesinde iki trenin karıştığı kazaya ilişkin bir açıklama yayımladı.

Açıklamaya göre, kazada ikisi kız çocuğu olmak üzere üç kişi yaşamını yitirdi, beşi ağır 49 kişi yaralandı.

Ölü ve yaralılar, Ahrar Hastanesi ile Zekazik Üniversitesi Hastanesi'ne nakledildi.

Mısır'ın kuzeyindeki Şarkiyye vilayetinde dün meydana gelen tren kazasında ilk belirlemelere göre iki kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.