Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde önemli bir arsa satış duyurusu yaptı. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerin de dahil olduğu 25 ilde, toplamda 390 muhtelif arsa satışa sunulacak. İhaleler, 2 Ekim ve 3 Ekim tarihlerinde saat 10.30’da gerçekleştirilecek.

Arsalar nerelerde?

Satışa sunulan arsalar Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yer alıyor. Bu iller arasında Adana, Antalya, Aydın, Amasya, Ankara, Batman, Bitlis, Didim, Denizli, Diyarbakır, Elâzığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Van bulunuyor. Bu geniş arsa yelpazesi, yatırımcılara ve konut alıcılarına geniş bir seçenek sunuyor.

Ödeme koşulları ve fiyatlar

TOKİ, arsalar için cazip bir ödeme planı sundu. Alıcılar, arsa bedelinin yüzde 25'ini peşin ödeyebilirken, kalan kısmı ise 48 ay vadeye bölünebilecek. Arsa fiyatları, 91 bin TL'den başlayarak konum ve özelliklere göre değişiklik gösteriyor. Bu ödeme seçenekleri, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıların arsa sahibi olmasını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

İhale bilgileri

TOKİ’nin gerçekleştireceği arsa ihaleleri 2 Ekim ve 3 Ekim tarihlerinde saat 10.30’da yapılacak. İhaleler, TOKİ'nin internet sitesinden veya ilgili yerlerde canlı olarak takip edilebilecek. Bu süreç, yatırımcılara arsa seçiminde önemli bir fırsat sunacak.