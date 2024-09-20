Güzelbahçe Gece Pazarı’nda düzenlenen Mobil Barista Kursu, kahve sektöründe yeni istihdam fırsatları yaratmayı hedefliyor. Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan kursiyerler, sertifikalarını alarak iş hayatına adım attı.

Kahve sektöründe artan ilgi

Güzelbahçe Belediyesi’nin girişimiyle düzenlenen Mobil Barista Kursu, kahve sektörüne olan ilginin arttığı günümüzde, bu alanda sertifikalı eğitimin önemini vurguluyor. Kursa katılan 12 kişi, iki hafta boyunca toplamda 20 saat eğitim aldı ve barista sertifikası kazandı.

Eğitim içeriği ve süreci

Kurs kapsamında, katılımcılara birinci, ikinci ve üçüncü nesil kahveler ile kahve çekirdeklerinin çeşitleri detaylı bir şekilde öğretildi. Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “Amacımız istihdam yaratmak. Bu eğitimlerle vatandaşlarımızı iş hayatına kazandırmak istiyoruz” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Gelecek planları

Güzelbahçe Belediyesi, kursların sayısını arttırmayı ve daha kapsamlı bir eğitim programı oluşturmayı hedefliyor. Başkan Günay, "Önümüzdeki hafta diğer grup eğitim alacak. 150 saatlik yeni bir kurs planlaması yapıyoruz" dedi.

Sonuç ve beklentiler

Mobil Barista Kursu, sadece katılımcıların bilgi ve becerilerini artırmakla kalmayıp, aynı zamanda Güzelbahçe’ye ekonomik katkı sağlama hedefiyle de dikkat çekiyor. Eğitimlerin ardından açılacak yeni kurslarla birlikte, kahve sektöründe istihdamın daha da artması bekleniyor.