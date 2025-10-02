Mobilyacı esnafı tek yürek, tek ses: Zafer Koç!

İZMOD'un genel kurulu öncesi Zafer Koç'un başkanlık adaylığı, usta ellerin alkışı ve sektörün desteğiyle adeta miting havasında, geleceğe atılan güçlü bir adım oldu.

İZMOD'un geleneksel olarak Şirinyer Düğün Salonu'nda gerçekleştirdiği program, büyük ilgi gördü. En az 750'si oy kullanabilecek yaklaşık 1000 kişinin katıldığı etkinlikte, yoğunluk nedeniyle salona ek masa ve sandalyeler yerleştirildi. Programa, İZMOD Başkanı Hasan Özkoparan ve mevcut yönetimin yanı sıra İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası EBSO, Ege İhracatçı Birlikleri EİB, İzmir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği İESOB, Ege Mobilya Sanayici ve İş Adamları Derneği EMODER, Ofis ve İş Mobilyaları Sanayici ve İşadamları Derneği OFİSMOD, Ege Mobilya Sanayicileri Derneği EMOSAD, esnaf kefalet kooperatiflerinin temsilcileri ve çok sayıda İZMOD üyesi katıldı. Mobilyacılık sektörünün neredeyse tüm paydaşlarını bir araya getiren program, güçlü bir birlik mesajı verdi.

GELECEĞE GÜÇLÜ YÜRÜYÜŞ

Belki yıllardır, belki aylardır, belki de haftalardır mobilyacı esnafının yüreğinde biriken özlemle beklediği o konuşma, tam da esnafın hayal ettiği sıcak ve samimi bir atmosferde hayat buldu. Zaman zaman ayakta alkışlarla coşan, zaman zaman da gözyaşlarının diz çöktüğü bu anlamlı buluşmada, İZMOD Başkan Adayı Zafer Koç, yürekten mesajlarıyla esnafın umuduna yeni bir nefes verdi.

İZMOD Başkan Adayı Zafer Koç, 'Bugün sizlerin karşısında olmak; kalbimde hem bir veda hüznünü hem de yeni bir başlangıcın heyecanını taşıyor. İçimde anlatması kolay olmayan duygular var: Çünkü bu konuşma, sadece bir görev değişimi değil; yılların emeğine, dostluğuna, alın terine yazılmış bir veda mektubu gibi... Bu bir helalleşme, bir veda ama aynı zamanda bir yeniden doğuş...

15 yıldır İzmir Mobilyacılar Odası'nda eğitim danışmanlığından genel sekreterliğe karar farklı konumlarda görev yaptım. Bu benim için bir iş değil, bir yaşam biçimiydi. Her sabah 'Bugün kimin bir sıkıntısı var?' diyerek içeri girdim, dertlere ortak, çözümlere yol arkadaşı olmaya çalıştım. Başkanımız ve yönetimimizle birlikte, Türkiye'de örneği olmayan ve gururla 'bizim' diyebileceğimiz Mobilya Akademi binamızı sektöre kazandırdık.

Bu bina sadece bir yapı değil, geleceğe atılmış sağlam bir temeldir. Yorulduk ama hiç yılmadık. Çünkü siz vardınız.Sizin desteğiniz, güveniniz ve samimiyetiniz bana her gün güç verdi. Ve şimdi bu yolculuğun yeni bir dönemine giriyoruz. Bugün, İzmir Mobilyacılar Odası Başkan Adayı olduğumu, büyük bir onur ve sorumlulukla sizlerin huzurunda açıklıyorum.

Bu bir makam arayışı değil; sizlerle biriktirdiğim dostluğun, güvenin, ortak emeğin bir yansımasıdır. Bu yola, yalnız değil, 'biz' olarak çıkmak istiyorum. Birlikte inşa edelim, birlikte kazanalım. Odamızı ve sektörümüzü hep birlikte daha ileriye taşıyalım.

Bugüne kadar birlikte yürüdüğüm herkesten kalpten bir helallik istiyorum. Bilmeden kalp kırdıysam, bilin ki kastım yoktu. Hakkım varsa helal olsun, sizler de hakkınızı helal edin. Önümüzde yeni bir dönem var. Yapacak çok işimiz var. Biz büyük bir aileyiz ve birlikte başarıya ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Gelecek bizimdir! Birlikten doğan gücümüzle sektörümüzü yeni çağa taşımaya geliyoruz! Yanımda olduğunuz için hepinize sevgi, saygı ve sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum' dedi.

ATEŞTEN GÖMLEK GİYECEK

İki buçuk dönemdir görevinin başında olan İZMOD Başkanı Hasan Özkoparan desteğini şu konuşmayla açıkladı, 'İzmir Mobilyacılar Marangozlar Odası, sadece İzmir'in ve Ege'nin değil, tüm Türkiye'nin ve hatta uluslararası arenanın da takdirle izlediği güçlü bir çınar olmuştur. Bu bayrağı bizlere önceki kuşaklardan devraldık; şimdi ise esnafımızı en iyi şekilde temsil edecek, bu emaneti daha ileriye taşıyacak bir kardeşimize teslim etmek boynumuzun borcudur.

Özellikle son dönemde, pandemi, deprem ve ekonomik fırtınaların ortasında, oda yönetimi olarak adeta ateşten gömlek giydik. Şimdi bu ateşten gömleği Zafer Koç ve beraberindeki arkadaşlar giymeye talip. Koç, İzmir mobilya camiasında yetişmiş, sektörde eğitim almış, odamızda esnaf ile bürokrasi arasında sarsılmaz köprüler kurmuş bir evladımızdır. Ben görevdeyken iki yıl boyunca bu bağları güçlendirmeye gayret ettim; fakat Zafer Koç, hem benden hem de esnafımızdan çok daha güçlü ve derin bağlar kurma kabiliyetine sahiptir.

Birlikte nice güzel işler başardık ve Zafer Koç'un İzmir Mobilyacılar Marangozlar Odası Başkanlığı döneminde, bana düşen ne varsa, görevimden hiç ayrılmamış gibi, tam destek vermek için yanında olmaya gayret göstereceğim. Her daim çağrıldığında, çalışmalara katılmaya, omuz vermeye hazır olacağımı bildirmek isterim.

Küçük esnafımızın bizim oda üyelerimizin önemli talepleri çözülmesi gereken önemli sorunları var. Yeni dönemin, esnafımızın emeğini büyüteceğine ve sektörümüze ışık tutacağına tüm kalbimle inanıyor, başarılarla dolu bir yol diliyorum' dedi.

KOÇ'A TAM DESTEK

İZMOD Başkan adayı Koç'a desteğini kürsüden açıklayan İzmir Karabağlar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ünal Yaşar şunları söyledi, 'Zafer Koç, sadece bir başkan adayı değil, yılların emeğini, birikimini ve sektörün nabzını tutan güçlü bir rol model. Onun samimiyeti, vizyonu ve kararlılığı bizlere her zaman güven verdi. Bugün burada, Zafer Koç'un başkan adaylığına tam destek verdiğimizi bir kez daha güçlü bir şekilde ifade ediyoruz. Esnaf teşkilatının gerek odaları gerekse kefalet kooperatiflerinin temsilcileri de bizimle aynı duyguyu paylaşıyor. Çünkü biliyoruz ki, Zafer Koç ile İzmir mobilya sektörü hak ettiği yeni hedeflere ulaşacaktır, yeni başarılara yelken açacaktır. Bizler bu yolda onun yanında yürüyecek, birlikte sektörümüzü daha ileriye taşıyacağız. Zafer Koç'a olan inancımız tamdır; birlikte daha güçlü, daha umutlu ve daha başarılı yarınlara!'

SALONLARA SIĞMADILAR

Zafer Koç'un başkan adaylığını açıkladığı program, bir toplantıdan öte, adeta bir esnaf buluşmasına, bir gönül mitingine dönüştü. Sabahın ilk ışıklarıyla salonu dolduran mobilyacılar, esnaf usulü kahvaltı eşliğinde bir araya geldi; dostluklar tazelendi, umutlar paylaşıldı. Program sonunda çekilmek istenen büyük aile fotoğrafı için salon dar geldi, çünkü destek büyük, inanç büyüktü. Hatıra karelerine sığmayan bu coşku, esnafın gönlündeki başkan isteğinin en samimi yansımasıydı. İki binin üzerinde üyesi bulunan odanın genel kurulu yeni yılda gerçekleşecek. Seçilecek yönetim, dört yıl boyunca sektörün pusulası olacak; ve o pusula, programda atılan sağlam adımlarla yön bulacak.