Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Dumlupınar Belediye Başkanı Zekeriya Yılmaz ile birlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yaklaşması nedeniyle Dumlupınar Belediyesi'ni ziyaret etti.
Tören alanı ve Dumlupınar Diorama Müzesi'nde incelemelerde bulunan Kahveci, törenin coşkulu geçmesi için yapılacak çalışmaları değerlendirdi ve gerekli önlemleri konuştular.
Başkan Kahveci, törenin sorunsuz geçmesi için her türlü desteği vereceğini belirtti.
Ziyarete, CHP Kütahya İl Başkanı Tamer Yenikaya ve CHP Dumlupınar İlçe Başkanı Şerafettin Uçar da katıldı.
Editör: Simge Akbulut