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Ziyarete, CHP Kütahya İl Başkanı Tamer Yenikaya ve CHP Dumlupınar İlçe Başkanı Şerafettin Uçar da katıldı.

Başkan Kahveci, törenin sorunsuz geçmesi için her türlü desteği vereceğini belirtti.

Tören alanı ve Dumlupınar Diorama Müzesi 'nde incelemelerde bulunan Kahveci, törenin coşkulu geçmesi için yapılacak çalışmaları değerlendirdi ve gerekli önlemleri konuştular.

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