Ağaçla bir bütün oldu

Julia Butterfly Hill, Aralık 1997'de başladığı eylemde, Luna ağacına 55 metre yükseklikte kurduğu platformda iki yıl geçirdi. Yağmur, çamur ve tehditler altında bu süre zarfında ormanın korunmasına katkıda bulundu.

Zor ve tehlikeli bir süreç

Şiddetli El Nino fırtınaları, ölüm tehditleri ve ıslak, soğuk koşullar altında kalan Julia, her zorluğa rağmen mücadelesinden vazgeçmedi. Destekçilerinin getirdiği yiyeceklerle hayatta kaldı.

Önemli bir değişim yarattı

Julia'nın eylemi, eski ormanların korunmasına ve ağaç kesimlerinin azaltılmasına önemli bir katkı sağladı. Onun olağanüstü mücadelesi, çevre aktivizmi açısından büyük bir etki yarattı.

Bireysel bir etki yaratma çabası

Julia, ağacın korunması için gösterdiği kişisel çabanın yanı sıra, çevre bilincini artırmayı ve doğaya olan sevgiyi yaymayı başardı.