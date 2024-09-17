İspanyol müziğinin zarif sesi Monica Molina, 25 Eylül 2024 Çarşamba akşamı Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde İzmirlilerle buluşuyor. Saat 21:00'de başlayacak olan bu özel konser, duygusal ezgileri ve tutkulu performansıyla tanınan sanatçının unutulmaz bir gece yaşatacağı etkinlikler arasında yer alıyor.

Molina, Akdeniz'in sıcak melodilerini caz, pop ve flamenko tınılarıyla harmanlayarak müzikseverlere hem nostaljik hem de büyüleyici bir atmosfer sunacak. Daha önce Türkiye’de pek çok kez sahne almış olan sanatçı, bu konseriyle hayranlarına yeniden dokunmayı hedefliyor.