Rock müziğin en güçlü temsilcilerinden Mor ve Ötesi, uzun bir aradan sonra İzmir Arena’da sahne alacak. 28 Eylül’de gerçekleşecek konser, rock severler için unutulmaz bir gece vaat ediyor.

Mor ve Ötesi: Rock müziğin efsanelerinden biri

Mor ve Ötesi, 1995 yılında kurulduğu günden bu yana Türk rock müziğinin önemli isimlerinden biri olarak kabul ediliyor. 28 Eylül’de İzmir Arena’da verecekleri konserle, müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatmayı hedefliyorlar.

İzmir Arena'da heyecan dorukta

İzmir Arena, modern ses sistemi ve geniş kapasitesiyle konserler için ideal bir mekan olarak biliniyor. Mor ve Ötesi’nin performansı, bu etkileyici mekanda daha da anlam kazanacak. Konser, hem grubun en sevilen şarkılarının hem de yeni albümlerinin ilk dinletisi olacak.

Konser detayları ve bilet bilgileri

Konserin biletleri, Biletix ve diğer yetkili satış noktalarından temin edilebilir. Ayrıca, Mor ve Ötesi’nin sosyal medya hesaplarından ve resmi web sitesinden konserle ilgili güncellemeler takip edilebilir.

Mor ve Ötesi’nin 28 Eylül konserinde neler bekleniyor?

Mor ve Ötesi, konserlerinde genellikle enerjik performansları ve etkileyici sahne şovları ile tanınıyor. 28 Eylül’de İzmir Arena’da sahne alacak grup, dinleyicilerine hem eski hem de yeni parçalarından oluşan bir repertuar sunacak. Grubun lider vokalisti Harun Tekin’in sahne performansı ve enerjisi, geceye damgasını vuracak.

Görseller ve medya

Konserle ilgili görseller, Mor ve Ötesi’nin resmi sosyal medya hesaplarında ve basın bültenlerinde paylaşılacak. Ayrıca, konserden özel fotoğraf ve video içerikleri, etkinlik gününde izleyicilerle paylaşılacak.