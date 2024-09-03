Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İsrail İstihbarat Servisi Mossad'ın Türkiye’deki para ağını çökertti. MİT'in titizlikle yürüttüğü çalışmalar sonucunda, Mossad’ın Türkiye’deki para transferlerini yöneten Kosova vatandaşı Liridon Rexhepi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri tarafından gözaltına alındı ve tutuklandı.

Türkiye'ye adım attığı andan itibaren izlemeye alındı

MİT, Rexhepi’nin Mossad’ın Türkiye'deki mali operasyonlarını koordine ettiğini tespit etti. 25 Ağustos 2024 tarihinde Türkiye'ye giriş yaptığı andan itibaren adım adım izlenen Rexhepi, özellikle mali hesaplarındaki şüpheli hareketlerle dikkat çekti. MİT, bu hareketleri detaylı şekilde inceleyerek, Mossad’ın Türkiye’deki saha elemanlarına yaptığı para transferlerini deşifre etti.

Mossad’ın para ağı Doğu Avrupa’dan yönetiliyordu

MİT’in elde ettiği bilgilere göre, Mossad’ın Türkiye’deki saha elemanlarına aktardığı paralar, ağırlıklı olarak Kosova ve diğer Doğu Avrupa ülkelerinden sağlanıyordu. Türkiye’deki ajanların, bu paraları Suriye sahasında faaliyet gösteren alt kaynaklarına aktardığı ortaya çıktı. Yapılan takipler, bu ödemelerin kripto para yöntemiyle gerçekleştirildiğini de ortaya koydu.

Gözaltı ve tutuklama süreci

30 Ağustos 2024 tarihinde İstanbul Emniyeti TEM Şubesi tarafından gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan Liridon Rexhepi, emniyetteki sorgusunda Mossad adına para transferlerini yönettiğini itiraf etti. Rexhepi, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Türkiye’deki saha elemanları takip altında

MİT, Rexhepi’nin tutuklanmasının ardından Mossad’ın Türkiye’deki saha elemanlarına yönelik operasyonlarını hızlandırdı. Para akışının tamamen kesilmesi ve saha elemanlarının deşifre edilmesi için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.