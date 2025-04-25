TÜSİAD ile PwC Türkiye’nin iş birliğiyle hazırlanan “Üretken Yapay Zeka Devrimi: Küresel Etkiler ve Türkiye’nin Konumu” başlıklı rapor, İstanbul’da düzenlenen toplantıyla kamuoyuna sunuldu. Türkiye’nin bu alanda ciddi potansiyel taşıdığı belirtilirken, dijital dönüşümün sürdürülebilirliği için hukuki çerçevenin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Türkiye Treni Kaçırmadı, Ancak Raylar Güçlendirilmeli

PwC Türkiye Kıdemli Ortağı Cenk Ulu, yapay zekânın sadece teknolojik değil, kültürel bir dönüşüm olduğunu belirterek Türkiye’nin bu alanda önemli fırsatlarla karşı karşıya olduğunu söyledi. Ulu, üretken yapay zekânın özellikle makine öğrenmesi sayesinde birçok sektörde yeni iş modelleri geliştireceğini ifade etti. Türkiye’nin Çin ve ABD değil, Polonya ve Romanya gibi ülkelerle rekabet ettiğine dikkat çekerek, bu yarışta hukuk sisteminin geride kalmaması gerektiğini vurguladı.

İş Dünyası Dönüşüme Hazırlanıyor

TÜSİAD Dijital Türkiye Yuvarlak Masası Başkanı Perihan İnci ise yapay zekânın yalnızca bir teknoloji değil, iş dünyasının tüm dinamiklerini dönüştüren stratejik bir unsur olduğuna dikkat çekti. İnci, şirketlerin üretken yapay zekâyı pilot projelerde test ettiğini, bazı firmaların ise Ar-Ge ve stratejik planlamalarını bu teknolojiye göre yeniden şekillendirmeye başladığını belirtti.

Stratejik Yatırım Vurgusu

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, yapay zekânın küresel ekonomiye on yıl içinde yüzde 10 katkı sunmasının beklendiğini belirterek, Türkiye’nin bu fırsatı kaçırmaması gerektiğini söyledi. 2024 itibarıyla yapay zekâ şirketlerinin piyasa değerinin 9 trilyon doları aştığını hatırlatan Turan, Türkiye'nin dijital ekonomide rekabet edebilmesi için inovasyon destekli bir düzenleyici çerçevenin kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Firmalar Yapay Zekâya Adım Adım Yaklaşıyor

Rapora göre, şirketlerin büyük bölümü yapay zekâyı pilot düzeyde test ediyor. Ancak yalnızca yüzde 20’si bu teknolojiyi operasyonlarına tam anlamıyla entegre etmiş durumda. Firmalar daha çok verimlilik, süreç otomasyonu ve çalışan performansı gibi alanlarda yapay zekâdan yararlanmayı hedefliyor.

Hukuki Altyapı Olmazsa Dönüşüm Kırılgan Kalabilir

Raporun öne çıkan mesajı ise net: Türkiye’de yapay zekâ teknolojilerine olan ilgi ve yatırımlar artıyor, ancak bu ilerlemenin kalıcı ve etkili olabilmesi için hukuki altyapının hızla güçlendirilmesi gerekiyor. Aksi takdirde dijital dönüşüm sürdürülebilirlikten uzak kalabilir.