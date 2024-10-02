Bursa’nın Haşimişçan Caddesi üzerinde ticari taksi ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan 2 kişiden birinin durumu ciddiyetini koruyor.
Kaza nasıl gerçekleşti?
Edinilen bilgilere göre, Cafer I.’nın kullandığı 16 T 1224 plakalı ticari taksi, Göktürk Y. idaresindeki 16 BCE 834 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kaza, Doğanbey Mahallesi Haşimişçan Caddesi üzerinde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü Göktürk Y. kazada ağır yaralanırken, arkasında bulunan Hamza T. hafif şekilde yaralandı.
Yaralıların durumu
Kazanın ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Göktürk Y.'nin beyin kanaması geçirdiği ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi. Durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, yaralılar Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Ticari taksi sürücüsü Cafer I. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.