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Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Ticari taksi sürücüsü Cafer I. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazanın ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Göktürk Y.'nin beyin kanaması geçirdiği ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi. Durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, yaralılar Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Cafer I.’nın kullandığı 16 T 1224 plakalı ticari taksi, Göktürk Y. idaresindeki 16 BCE 834 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kaza, Doğanbey Mahallesi Haşimişçan Caddesi üzerinde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü Göktürk Y. kazada ağır yaralanırken, arkasında bulunan Hamza T. hafif şekilde yaralandı.

Ticari taksi ile minibüs çarpıştı | 1'i ağır 3 yaralı

Ticari taksi ile minibüs çarpıştı | 1'i ağır 3 yaralı

Bursa ’nın Haşimişçan Caddesi üzerinde ticari taksi ile motosiklet in çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan 2 kişiden birinin durumu ciddiyetini koruyor.

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