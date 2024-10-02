“Öğretmen Gözüyle” Fotoğraf Yarışması Başvuruları Başladı

24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin sanatsal etkinliklere katılımını teşvik etmek amacıyla "Öğretmen Gözüyle" temalı bir fotoğraf yarışması düzenliyor.

Sanat ve eğitim buluşuyor

Millî Eğitim Bakanlığı, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü anlamlandırmak ve öğretmenlerin sanatsal becerilerini geliştirmelerine olanak sağlamak amacıyla bu özel fotoğraf yarışmasını düzenliyor. Türkiye genelindeki öğretmenlerin katılımına açık olan yarışmada, öğretmenler kendi bakış açılarıyla çektikleri fotoğrafları değerlendirmeye sunabilecekler. Yarışma için başvurular il millî eğitim müdürlüklerinin duyurduğu elektronik posta adresine eserlerin gönderilmesiyle yapılacak. Son başvuru tarihi ise 30 Ekim 2024.

Ödüller ve sonuçlar

Yarışmada değerlendirme süreci sonucunda ilk üçe giren öğretmenler, ödül olarak birer fotoğraf makinesi kazanacak. Mansiyon ödülü sahiplerine ise tablet hediye edilecek. Yarışma sonuçları 14 Kasım 2024 tarihinde ilan edilecek ve ödüller 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde sahiplerini bulacak.

Katılmak isteyen öğretmenler, başvurularını elektronik ortamda il millî eğitim müdürlüklerine iletecek. Her öğretmen, sadece bir eser ile yarışmaya katılabilecek ve eserler, sanatın evrensel değerleri ile uyumlu olarak değerlendirilecek.