Medicana International İzmir Hastanesi Nöroloji Bölümü'nden Uzm. Dr. Vusal Necefaliyev, MS hastalığının tedavisindeki gelişmelerin yüz güldürücü olduğunu ve erken tanı ile tedavinin büyük önem taşıdığını söyledi.

Dünya genelinde 2.3 milyon, ülkemizde ise yaklaşık 60 bin kişide görüldüğü tahmin edilen MS hastalığı, merkezi sinir sistemi hastalığıdır. Beyin ve omuriliğin bir kısmında gelişen hasardan kaynaklanan bu hastalık, özellikle 20-40 yaş arası kadınlarda daha çok görülüyor.

MS yaşam süresini kısaltmasa da yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebiliyor. Hastalıkta erken tanı ve tedavinin büyük önemi var. Erken tanı ile tedaviye başlanan hastalarda daha iyi sonuçlar elde ediliyor ve çoğu hasta normal hayatına devam edebiliyor.

Uzm. Dr. Necefaliyev, MS hastalığının tedavisinin olmadığını ancak hayata ümitsizlik ile bakılacak bir hastalık olmadığını da vurguladı. Düzenli olarak bir nöroloji uzmanı tarafından takip edilmek, hastalığın daha iyi kontrol altına alınmasını ve hastalığa bağlı gelişebilecek komplikasyonların önlenmesini sağlıyor.

MS hastalığı belirtileri:

Uyuşma, karıncalanma, kas zayıflığı veya spastisite (kas sertliği ve kasılma)

Görme problemleri

Denge ve koordinasyon problemleri

Yorgunluk

Konuşma ve yutma problemleri

Mesane ve bağırsak problemleri

MS hastalığı ile ilgili farkındalığı artırmak ve hastalara destek olmak için her yıl mayıs ayının sonunda çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu etkinliklere katılarak MS hastalığı hakkında daha fazla bilgi edinebilir ve hastalara destek olabilirsiniz.

