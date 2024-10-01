Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 11 PKK'lı teröristi ve Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiğini duyurdu.
Terörle mücadelede kararlılık
Açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 11 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadeleri yer aldı.
Kaynak: HABER MERKEZİ