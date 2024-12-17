Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terörle mücadele kapsamında operasyonların aralıksız sürdüğünü duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

"Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam"

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 4 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlediği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam" denildi.

Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam ediyoruz.



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 4 PKK/YPG’li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu… pic.twitter.com/hzxk92cBXc — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 17, 2024