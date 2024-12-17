Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terörle mücadele kapsamında operasyonların aralıksız sürdüğünü duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

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"Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam"

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 4 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlediği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam" denildi.

Kaynak: DHA