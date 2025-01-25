Msü Sınavına Katılacak Adaylar Dikkat! Ödeme Yöntemleri Ve Bankalar Belli Oldu!

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025) için geri sayım başladı. 23 Şubat'ta gerçekleşecek olan bu önemli sınav için başvuru ücreti, adayların en çok merak ettiği konulardan biri. Adaylar, bu ücreti ödemek için hangi yöntemleri kullanabilecek? İşte detaylar!

MSÜ ücreti nasıl ödenir?

MSÜ sınav başvuru ücretini yatırmanın birkaç yolu bulunuyor. ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden veya e-İşlemler sekmesindeki “Ödemeler” alanından sınav ücretini kolayca ödeyebilirsiniz.

Bankalar ve ödeme yöntemleri

Ödeme yapmak isteyen adaylar, çeşitli bankaların ATM’leri, internet bankacılığı ve mobil bankacılık hizmetlerinden faydalanabilir. Ayrıca, bazı bankaların şubelerinden de ödeme yapılabilecektir. Banka işlemlerine dair adımlar şu şekilde:

Akbank : Tüm şubeler, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

: Tüm şubeler, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Albaraka Türk Katılım Bankası : Tüm şubeler, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

: Tüm şubeler, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) QNB Finansbank : Tüm şubeler, ATM ve mobil bankacılık (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

: Tüm şubeler, ATM ve mobil bankacılık (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Kuveyt Türk Katılım Bankası : Tüm şubeler, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

: Tüm şubeler, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Halkbank : ATM, internet bankacılığı ve şubeler

: ATM, internet bankacılığı ve şubeler İNG Bank : Tüm şubeler ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

: Tüm şubeler ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) İş Bankası : Tüm şubeler, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı

: Tüm şubeler, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı Vakıf Katılım Bankası : Tüm şubeler, internet bankacılığı, mobil bankacılık ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

: Tüm şubeler, internet bankacılığı, mobil bankacılık ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Ziraat Bankası: Sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’lerden ücret yatırılmaz.)

MSÜ başvuru tarihleri ve detaylar

MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 2025, 23 Şubat’ta yapılacak. Sınav başvurularınızı ÖSYM’nin resmi sitesinden gerçekleştirebilirsiniz. Başvuru için T.C. kimlik numarası ve şifre gerekmektedir.

Sınav ücreti için uygulama adımları

Ödemelerinizi ATM veya internet bankacılığı aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz. T.C. kimlik numaranızı ve sınav ücreti bilgisini ilgili alana doğru şekilde girmeniz gerektiğini unutmayın.

Başvuru yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli adım, ödeme işleminizin doğru şekilde tamamlanmasıdır. Aksi takdirde başvurunuz geçersiz sayılabilir.