Konak Belediyesi, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) ile önemli bir iş birliğine imza attı. Çocuk istismarı ile mücadele kapsamında düzenlenecek eğitim seminerleri, sempozyumlar ve bilinçlendirme çalışmalarıyla farkındalık oluşturulacak. İşte detaylar...

Konak Belediyesi, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) ile protokol imzalayarak çocuk istismarına karşı ortak bir mücadele başlattı. Protokol çerçevesinde, Konak’ta istismar konusuna dikkat çekmek ve halkı bilinçlendirmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Başkan Mutlu: "Çocuklarımıza sahip çıkmak bizim en büyük sorumluluğumuz"

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, protokolün imzalanmasının ardından yaptığı açıklamada, “Çocuk istismarı ülkemizin en büyük sorunlarından biri ve biz Konak Belediyesi olarak bu sorunun çözülmesi için gereken her türlü desteği vereceğiz. UCİM’in desteğiyle çocuklarımızın güvenliğini sağlamak ve toplumda bu konuda farkındalık yaratmak için çalışacağız” dedi.

UCİM Başkanı Özkan: "Toplumsal bir sorunu hep birlikte çözebiliriz"

UCİM Başkanı Saadet Özkan, “Çocuk istismarı ile mücadelede birlikte hareket etmek büyük önem taşıyor. Toplumun her kesimine ulaşarak, gençlerle ve ailelerle eğitimler yapmayı hedefliyoruz. Konak Belediyesi ile yaptığımız bu iş birliği, bu mücadelede çok önemli bir adım” ifadelerini kullandı. Özkan, çocuk istismarının önlenmesine yönelik farkındalık oluşturmak için her türlü desteği sunacaklarını vurguladı.