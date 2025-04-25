Ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay, bugünkü köşesine bir iddiada bulundu.

Akay, S. Ç’ın, 10 gün önce bir anma gecesinde sahne alıp sanatını icra ettikten sonra, kaldığı otelde 17 yaşındaki İngiliz asıllı otistik bir kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğunu ve tutuklanarak cezaevine gönderildiğini açıkladı.

Akay, olayın TRT Genel Müdürü’ne intikal ettiği ve İngiltere Büyükelçiliği’nin de konuya müdahil olduğu öğrenildi.