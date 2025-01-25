Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ihtiyaç sahibi yaşlı, engelli ve kronik hastalığı olan vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçlayan Ulusal Vefa Programı’na ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Göktaş, 2025 yılı için programa toplamda 3,8 milyar lira kaynak ayrıldığını duyurdu.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Ulusal Vefa Programı’nın ilk olarak 2022 yılında ulusal bir boyut kazandığını hatırlatarak, temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken vatandaşların hayatını huzurlu bir şekilde sürdürmelerini sağlamak ve toplumsal hayata katılımlarını artırmak amacıyla programı titizlikle yürüttüklerini söyledi.

Program kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşların düzenli olarak ziyaret edildiğini belirten Göktaş, ev temizliği ve kişisel bakım hizmetlerinin de sağlandığını ifade etti. “Hak ettikleri yaşam standartlarının temin edilmesi için vatandaşlarımızın her zaman yanlarında olmaya gayret ediyoruz,” diye konuştu.

1 milyar lira ilk çeyrekte Aktarıldı

Göktaş, programın 2025 bütçesinden ocak ve mart aylarını kapsayacak şekilde 1 milyar liranın ilk çeyrek ödemesi olarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına aktarıldığını belirtti.

Geçen yıl 128 bine yakın vatandaşın programdan faydalandığını ifade eden Bakan Göktaş, “Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını karşılamak için onların yanındayız ve yanlarında olmaya devam edeceğiz,” diyerek programın toplumsal dayanışma açısından önemine vurgu yaptı.