Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe ve Bodrum’daki sosyal hizmet atölyeleri ile çocuklar, yaşlılar ve engelli bireyler için hem sosyalleşme hem de kişisel gelişim imkânı sunuyor. Bu merkezlerde düzenlenen geniş kapsamlı atölye çalışmaları, katılımcıların yeteneklerini keşfetmelerine ve toplumsal bağlarını güçlendirmelerine yardımcı oluyor.

Verimli ve eğlenceli zaman geçirme fırsatı

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği sosyal hizmet atölyeleri, Menteşe’deki Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi, Gözcüler Evi ve Bodrum Turgutreis Yaşam Merkezi’nde faaliyet gösteriyor. Bu merkezler, çocuklardan yaşlılara, engelli bireylerden gençlere kadar geniş bir katılımcı kitlesine hitap ediyor. Atölyeler, kişilerin verimli zaman geçirmeleri ve yeni beceriler kazanmaları için özel olarak tasarlandı.

Geniş bir atölye yelpazesi sunuluyor

Atölyelerde Yaratıcı Drama, Masal Anlatıcılığı, İngilizce, Satranç, Akıl ve Zekâ Oyunları, Müzik, Resim, Heykel, Mozaik, Seramik, Ahşap Boyama, Kağıt Sanatları ve Okul Öncesi Sanat Etkinlikleri gibi birçok farklı branşta eğitimler veriliyor. Uzman eğitmenler tarafından yürütülen bu çalışmalar, katılımcıların hem keyifli vakit geçirmelerini hem de kendilerini farklı alanlarda geliştirmelerini sağlıyor.

Gözcüler Evi sosyal hizmet atölyeleri renklendirdi

2024 yılı Ağustos ayında faaliyete geçirilen Menteşe’deki Gözcüler Evi, açıldığı günden bu yana 253 çocuğa ev sahipliği yaptı. Gözcüler Evi’nde düzenlenen 45 atölye çalışmasına binlerce katılım sağlandı. Ayrıca Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi ve Gözcüler Evi sosyal yaşam atölyelerine toplamda 1.645 kişi üye olurken, 7.607 katılımcı bu merkezlerdeki etkinliklerden yararlandı. Bodrum Turgutreis Yaşam Merkezi’ndeki atölyelere ise 3.508 kişi katılım sağladı.

Sosyal yaşama katkı ve yetenek gelişimi

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal hizmet atölyeleri, bireylerin yeni hobiler edinmelerine, sosyal çevrelerini genişletmelerine ve toplumsal bağlarını güçlendirmelerine destek oluyor. Atölyeler, hem eğitici hem de eğlenceli içerikleriyle katılımcılara gelişim fırsatları sunarak, kişisel ve toplumsal fayda yaratmayı hedefliyor.