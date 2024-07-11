Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılında hizmete açtığı Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Yerel Tohum Merkezi Distilasyon Tesisi ile üreticilere kazandırmaya devam ediyor. Bu tesis, bugüne kadar 184 vatandaşın ürettiği lavanta, kekik, okaliptüs, nane ve adaçayı gibi 12 farklı tıbbi-aromatik bitkiden toplamda 773 litre uçucu yağ ve 48,7 ton bitki hidrosolü elde etti. Bu ürünlerin piyasa değeri yaklaşık 3 Milyon TL olarak belirlendi.

Üreticiye destek büyük

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Yerkesik-Yeniköy Mahallesi’nde kurduğu Koku Vadisi projesi kapsamında üretilen bitkilerden elde edilen uçucu yağlar, eskiden kendi imkanları ile tıbbi aromatik bitkileri doğadan toplayan ya da üreten vatandaşların katma değeri yüksek ürünler elde etmesini sağlıyor. Bu sayede, vatandaşların gelirleri önemli ölçüde artıyor.

Bitkilerden elde edilen yağ sağlık ve kozmetik alanında değerleniyor

Yerkesik Kooperatif Başkanı Feyzullah Ören, “Yaklaşık 5 yıldır tıbbi aromatik bitki üretimi ile uğraşıyoruz. Büyükşehir ile yaptığımız protokol gereği hizmet alanımızı 26 mahalleye çıkardık ve 200 bin adet bitki dikimi gerçekleştirdik. Üreticilerimiz, lavanta, kekik ve biberiye gibi bitkilerden elde ettikleri yağları hem kozmetik hem de sağlık alanında değerlendirme fırsatı buluyorlar” dedi.

Üretici Filiz Paşalı'nın hikayesi

Üretici Filiz Paşalı ise “Büyükşehir Belediyesi’nden aldığım 6 bin kök lavantayı yetiştirerek başladığım bu hikaye, yine Büyükşehir’in desteği ile gelişti. İki senedir ürettiğim lavantaların yağından ve suyundan distilasyon tesisi sayesinde faydalanma şansı elde ederek, lavantalarımı her alanda değerlendirebiliyorum” diye konuştu.

32 tür bitkinin AR-GE çalışmaları

Tarımsal Hizmetler Dairesi personeli Ahmet Babacık, “Tıbbi aromatik bitkiler AR-GE laboratuvarımızda 32 çeşit bitkinin dönemsel ve yöresel yağ tayinlerini yapıyoruz. Bu sayede hangi ilçede hangi bitkiden daha çok verim aldığımızı görebiliyoruz” dedi. Muğla Büyükşehir Belediyesi, Tıbbi-Aromatik Bitkiler ve Yerel Tohum Merkezi bünyesinde yaptığı bu analizlerle, bölgedeki bitkilerin verimliliğini artırmayı hedefliyor.

Gelecek için yenilikçi projeler

Muğla Büyükşehir Belediyesi, yenilikçi projeleriyle tarıma ve üreticiye olan desteğini sürdürüyor. Bu projelerle, üreticiler daha yüksek kazançlar elde ederken, bölge ekonomisi de büyük ölçüde güçleniyor. Tıbbi aromatik bitkilerden elde edilen ürünler, hem kozmetik hem de sağlık sektöründe geniş bir kullanım alanı buluyor. Muğla, bu projelerle tarımda öncü bir rol üstleniyor.