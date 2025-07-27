Denizlispor ile Denizli Büyükşehir Belediyesi arasında daha önce yaşanan destek sorunlarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez altyapı sporcularının antrenmanlarını izlemeye gelen ailelerin sahaya alınmaması tepkilere neden oldu.



Aileler açık alana alınmadı

Denizlispor U10, U11 ve U12 yaş grubu altyapı sporcularının aileleri, Doğan Demircioğlu Semt Sahası’nda çocuklarının antrenmanını izlemek istedi. Ancak güvenlik görevlileri, açık alan olmasına ve içeride bir kafeterya bulunmasına rağmen ailelerin içeriye girişine izin vermedi.

Aileler duruma sert tepki gösterdi:

“Çocuklarımız içeride antrenman yapıyor. Biz sadece kenardan izlemek istiyoruz. Ancak güvenlik görevlileri, ‘Haklısınız ama içeri alamayız’ diyerek bizi geri çevirdi. Bu tutum bizleri hem üzdü hem de şaşırttı.”

“Seçimden sonra destek azaldı” eleştirisi

Seçim sürecinde Denizlispor’a destek sözü veren Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun, bu desteği zamanla geri çektiği iddia edildi.

“Boynunda yeşil-siyahlı atkıyla poz veren bir başkandan bu yaklaşımı beklemezdik,” diyen aileler, son dönemde iaşe ve su sorunlarının ardından yaşanan bu uygulamayla birlikte kulübe olan belediye desteğinin neredeyse tamamen ortadan kalktığını öne sürdü.

“Ne yapılmak istendiğini anlayamıyoruz”

Durumu anlayamadıklarını söyleyen bazı veliler, kafeteryanın açık olduğunu hatırlatmalarına rağmen sahaya alınmadıklarını belirtti.

“İçeride açık alan var, kafeterya var ama biz alınmıyoruz. Büyükşehir Belediyesi ne yapmaya çalışıyor, anlamıyoruz,” diyerek eleştirilerini sürdürdüler.