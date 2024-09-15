Muğla'nın çeşitli ilçelerinde, 15 Eylül Pazar günü elektrik kesintileri yaşanacak. Aydem Elektrik Dağıtım Şirketi (ADM) tarafından yapılan açıklamaya göre, kesintiler şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle gerçekleşecek. İşte kesintilerin detayları:

15 Eylül Pazar 2024

SEYDİKEMER / MUĞLA

Saat : 9:00 - 17:00

Durum : Başladı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Gerişburnu Mh. ( 4107. Sk. 63. Cd. 63. Cd. 4253. Sk. 4253. Sk. 4260. Sk. 4260. Sk. 4113. Sk. 4113. Sk. 4108. Sk. 4108. Sk. 46. Cd. 46. Cd. Şehit Abdullah Yıldız Sk. Şehit Abdullah Yıldız Sk. 1438. Sk. 1438. Sk. 1416. Sk. 1416. Sk. 1421. Sk. 1421. Sk. 1422. Sk. 1422. Sk. 1418. Sk. 1418. Sk. Antalya Fethiye Yolu Adnan Menderes Blv. 4107. Sk. 1425. Sk. 4132. Sk. 4132. Sk. 1450. Sk. 1450. Sk. 4118. Sk. 4118. Sk. 4120. Sk. 4120. Sk. 4126. Sk. 4126. Sk. 4141. Sk. 4141. Sk. 4147. Sk. 4107. Sk. 63. Cd. 63. Cd. 4253. Sk. 4253. Sk. 4260. Sk. 4260. Sk. 4113. Sk. 4113. Sk. 4108. Sk. 4108. Sk. 46. Cd. 46. Cd. Şehit Abdullah Yıldız Sk. Şehit Abdullah Yıldız Sk. 1438. Sk. 1438. Sk. 1416. Sk. 1416. Sk. 1421. Sk. 1421. Sk. 1422. Sk. 1422. Sk. 1418. Sk. 1418. Sk. Antalya Fethiye Yolu Adnan Menderes Blv. 4107. Sk. 1425. Sk. 4132. Sk. 4132. Sk. 1450. Sk. 1450. Sk. 4118. Sk. 4118. Sk. 4120. Sk. 4120. Sk. 4126. Sk. 4126. Sk. 4141. Sk. 4141. Sk. 4147. Sk. 4147. Sk. 51. Cd. 51. Cd. 1420. Sk. 1420. Sk. 1. Servis Yolu Sk. 1. Servis Yolu Sk. 1425. Sk. 52. Cd. 52. Cd. 4119. Sk. 4119. Sk. 1410 Sokak 1410 Sokak Antalya Fethiye Yolu 1417. Sk. 1417. Sk. Atatürk Cd. Atatürk Cd. Adnan Menderes Blv. )

MİLAS / MUĞLA

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Başladı

15 Eylül'de Turgutlu'da elektrik kesintisi: Vatandaşlara uyarı! 15 Eylül'de Turgutlu'da elektrik kesintisi: Vatandaşlara uyarı!

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Meşelik Mh. ( bodrum yolu sok bodrum yolu sok milas bodrum yolu sok milas bodrum yolu sok Milas Bodrum Yolu Sk. Milas Bodrum Yolu Sk. bodrum yolu sok bodrum yolu sok milas bodrum yolu sok milas bodrum yolu sok Milas Bodrum Yolu Sk. Milas Bodrum Yolu Sk. )

BODRUM / MUĞLA

Saat : 9:00 - 13:00

Durum : Başladı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Mazıköy Mh. ( İnce Yalı Sk. Hurma Sahili Sk. Yukarı Mazı Sk. Yukarı Mazı Sk. Aşağı Mazı Sk. Aşağı Mazı Sk. Alakise Sk. Alakise Sk. Hurma Sahili Sk. İnce Yalı Sk. )

BODRUM / MUĞLA

Saat : 9:00 - 13:00

Durum : Başladı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Mazıköy Mh. ( Çocuk Mezarlığı Sk. Alaküse Küme Evleri Alaküse Küme Evleri Çocuk Mezarlığı Sk. )

Çiftlik Mh. ( Gener Küme Evleri Gener Küme Evleri )

BODRUM / MUĞLA

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Başladı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Gölköy Mh. ( 58. Sk. 48. Sk. 59. Sk. 59. Sk. 54. Sk. 13 Evler Sitesi İçi Yolu 13 Evler Sitesi İçi Yolu 56. Sk. 56. Sk. Hürriyet Cd. Hürriyet Cd. 48. Sk. 54. Sk. 58. Sk. )

Kaynak: Haber Merkezi