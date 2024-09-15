Muğla'nın çeşitli ilçelerinde, 15 Eylül Pazar günü elektrik kesintileri yaşanacak. Aydem Elektrik Dağıtım Şirketi (ADM) tarafından yapılan açıklamaya göre, kesintiler şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle gerçekleşecek. İşte kesintilerin detayları:
15 Eylül Pazar 2024
SEYDİKEMER / MUĞLA
Saat : 9:00 - 17:00
Durum : Başladı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Gerişburnu Mh. ( 4107. Sk. 63. Cd. 63. Cd. 4253. Sk. 4253. Sk. 4260. Sk. 4260. Sk. 4113. Sk. 4113. Sk. 4108. Sk. 4108. Sk. 46. Cd. 46. Cd. Şehit Abdullah Yıldız Sk. Şehit Abdullah Yıldız Sk. 1438. Sk. 1438. Sk. 1416. Sk. 1416. Sk. 1421. Sk. 1421. Sk. 1422. Sk. 1422. Sk. 1418. Sk. 1418. Sk. Antalya Fethiye Yolu Adnan Menderes Blv. 4107. Sk. 1425. Sk. 4132. Sk. 4132. Sk. 1450. Sk. 1450. Sk. 4118. Sk. 4118. Sk. 4120. Sk. 4120. Sk. 4126. Sk. 4126. Sk. 4141. Sk. 4141. Sk. 4147. Sk. 4107. Sk. 63. Cd. 63. Cd. 4253. Sk. 4253. Sk. 4260. Sk. 4260. Sk. 4113. Sk. 4113. Sk. 4108. Sk. 4108. Sk. 46. Cd. 46. Cd. Şehit Abdullah Yıldız Sk. Şehit Abdullah Yıldız Sk. 1438. Sk. 1438. Sk. 1416. Sk. 1416. Sk. 1421. Sk. 1421. Sk. 1422. Sk. 1422. Sk. 1418. Sk. 1418. Sk. Antalya Fethiye Yolu Adnan Menderes Blv. 4107. Sk. 1425. Sk. 4132. Sk. 4132. Sk. 1450. Sk. 1450. Sk. 4118. Sk. 4118. Sk. 4120. Sk. 4120. Sk. 4126. Sk. 4126. Sk. 4141. Sk. 4141. Sk. 4147. Sk. 4147. Sk. 51. Cd. 51. Cd. 1420. Sk. 1420. Sk. 1. Servis Yolu Sk. 1. Servis Yolu Sk. 1425. Sk. 52. Cd. 52. Cd. 4119. Sk. 4119. Sk. 1410 Sokak 1410 Sokak Antalya Fethiye Yolu 1417. Sk. 1417. Sk. Atatürk Cd. Atatürk Cd. Adnan Menderes Blv. )
MİLAS / MUĞLA
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Başladı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Meşelik Mh. ( bodrum yolu sok bodrum yolu sok milas bodrum yolu sok milas bodrum yolu sok Milas Bodrum Yolu Sk. Milas Bodrum Yolu Sk. bodrum yolu sok bodrum yolu sok milas bodrum yolu sok milas bodrum yolu sok Milas Bodrum Yolu Sk. Milas Bodrum Yolu Sk. )
BODRUM / MUĞLA
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Başladı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mazıköy Mh. ( İnce Yalı Sk. Hurma Sahili Sk. Yukarı Mazı Sk. Yukarı Mazı Sk. Aşağı Mazı Sk. Aşağı Mazı Sk. Alakise Sk. Alakise Sk. Hurma Sahili Sk. İnce Yalı Sk. )
BODRUM / MUĞLA
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Başladı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mazıköy Mh. ( Çocuk Mezarlığı Sk. Alaküse Küme Evleri Alaküse Küme Evleri Çocuk Mezarlığı Sk. )
Çiftlik Mh. ( Gener Küme Evleri Gener Küme Evleri )
BODRUM / MUĞLA
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Başladı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Gölköy Mh. ( 58. Sk. 48. Sk. 59. Sk. 59. Sk. 54. Sk. 13 Evler Sitesi İçi Yolu 13 Evler Sitesi İçi Yolu 56. Sk. 56. Sk. Hürriyet Cd. Hürriyet Cd. 48. Sk. 54. Sk. 58. Sk. )