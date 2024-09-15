Nöroloji Uzmanı Dr. Mehmet Yavuz, radyo ve televizyon dalgaları gibi yeryüzüne yayılan kozmik ışınların ruh halimizi ve davranışlarımızı nasıl etkilediğini detaylandırdı. Kozmik ışınların ve burçların, karakterimiz ve davranışlarımız üzerindeki etkilerini mercek altına alan Dr. Yavuz, bu kozmik etkilerin beynimizin çeşitli bölgelerinde nasıl etki yarattığını ve kişilik gelişimimize nasıl yön verdiğini açıkladı. Burçların, prefrontal korteks üzerindeki etkilerinden, yükselen burcun önemine kadar birçok konuyu ele alan Dr. Yavuz, burçların geleceği gösterme yeteneğinin olmadığını da vurguladı.

Burçlar nedir?

Burçlar, Samanyolu galaksisi içinde dairesel olarak dizilmiş 12 takımyıldızdan oluşur. Her yıl, Güneş bu burçlardan geçerken, ay her ay bu burçları ziyaret eder. Evrenin enerji katmanları, çeşitli frekansta kozmik ışınlar yayar. Ancak, bu devasa evrenin sadece milyonda birini inceleyebilmekteyiz; bilim adamları, evrenin diğer bölgelerinde ve paralel evrenlerde ne olduğunu henüz tam olarak bilmiyor.

Burçlar bizi nasıl etkiler?

Dr. Yavuz, kozmik ışınların beynimizle iletişime geçtiğini ve ruh halimizi, davranışlarımızı olumlu ya da olumsuz yönde etkilediğini belirtti. İnsan doğduğunda, dünyadaki hangi burç sisteminin etkisinde ise, o yıldız takımının yaydığı kozmik dalgalara maruz kalır. Özellikle yoğun yıldız etkileşimleri, beyin üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir.

Burçların etkilediği davranış ve sistemler

Burç sistemlerinin en çok etkilediği beyin bölgesi prefrontal kortekstir. Bu bölge, dikkat, planlama, muhakeme, ahlaki yargı, dürtü kontrolü ve duygusal yönetim gibi önemli fonksiyonları kontrol eder. Prefrontal korteks, sinir sistemi aktivitelerinden gelen bilgileri toplar, formülleştirir ve uygular. Burç sistemleri, bu bölge aracılığıyla kişilik ve karakter gelişiminde önemli rol oynar.

Yükselen burç ve önemi

Yükselen burç, doğduğunuz anda ufuk çizgisinde yükselen burçtur ve kişisel hal ve davranışlar üzerinde etkili olabilir. Yükselen burcun tespit edilebilmesi için doğum saati ve yeri de gereklidir.

Yıldızname ve astroloji

Yıldızname, eski alimlerin yıldız kümelerinin hareketlerini inceleyerek insan davranışlarını tahmin etme yeteneğidir. Astroloji ise, burçların insan hayatına olan etkilerini araştıran bilim dalıdır. Güneş, canlılık kaynağı olarak bilinirken, Ay daha çok duygusal yapıyı etkiler.

Burçlar gelecek hakkında bilgi verir mi?

Dr. Yavuz, burçların geleceği gösterme veya kehanette bulunma yeteneği olmadığını vurguladı. Burçlar, sadece kişilik ve ruh hali üzerindeki etkilerle sınırlıdır ve gelecekte olacaklarla ilgili bilgi vermezler.