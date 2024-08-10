Muğla'nın Milas ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda çeşitli tarihi eserler ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Aydınlıkevler Mahallesi'nde Y.Ö'ye ait evde tarihi eserler olduğu bilgisini alan Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Şüphelinin tarihi eser niteliği taşıyan heykel ve objeleri satmak için evinde bulundurduğu tespit edildi.

Polis ve jandarma ekiplerce ev ve eklentilerinde yapılan aramada 2 bin 500 yıllık Klasik Dönem'e ait 60 santim yüksekliğinde Karya Kralı Hekatomnos'a ait olduğu değerlendirilen mermer heykel, 2 bin yıllık Roma dönemine ait koç başı figürlü lahit parçası ve 2 bin yıllık Klasik Dönem'e ait olduğu belirtilen sunak taşı ele geçirildi.