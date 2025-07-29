Sahipsiz hayvanlar sıcak yuvalarına kavuştu

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Geçici Hayvan Bakımevi, sokak hayvanlarının hem sağlık hizmeti aldığı hem de sahiplendirme yoluyla yeni ailelerine kavuştuğu bir merkez olarak hizmet veriyor. Türkiye’nin en donanımlı geçici bakımevlerinden biri olarak öne çıkan tesiste bugüne kadar 3 bin 779 sahipsiz hayvan sahiplendirilerek yeni yuvalarına gönderildi.

Tedavi ve kısırlaştırma hizmetleri devam ediyor

Geçici Hayvan Bakımevi, sadece sahiplendirme değil, aynı zamanda hayvan sağlığı konusunda da önemli çalışmalar yürütüyor. Şimdiye kadar 58 bin 769 hayvan tedavi edilirken, 26 bin 447 hayvan kısırlaştırıldı, 2 bin 889 cerrahi müdahale gerçekleştirildi. Bu işlemler sayesinde çok sayıda sokak hayvanı yeniden sağlığına kavuştu.

Teknik donanım ve doğal yaşam alanlarıyla öne çıkıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi, modern yapısıyla dikkat çekiyor. Tesiste ilk kabul birimi, yavrulu anne bölümü, karantina odaları, muayenehane, ameliyathane, müşahede alanı, kedi üniteleri, açık ve kapalı kafesler ile doğal yaşam parkı yer alıyor. Bu yapısıyla bakımevi, can dostlara hem güvenli hem de sağlıklı bir yaşam alanı sunuyor.

31 bini aşkın kişi bakımevini ziyaret etti

Sosyal sorumluluk kapsamında vatandaşlara ve öğrencilere açık olan Geçici Hayvan Bakımevi, özellikle çocuklara hayvan sevgisi aşılamak amacıyla eğitim ziyaretlerine ev sahipliği yapıyor. Şimdiye kadar 31 bin 870 kişi tesisi ziyaret ederek hem bilgilendirildi hem de sahiplendirme süreçlerini yerinde gözlemledi.

Başkan Aras: “Hayvanların yaşam kalitesini birlikte artırıyoruz”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Geçici Hayvan Bakımevi’nin yalnızca bir barınak değil, aynı zamanda toplumsal bilinç kazandıran bir merkez olduğunu vurguladı. Aras, “Geçici Hayvan Bakımevimiz, can dostlarımızın birlikte yaşadığı, sağlığına kavuştuğu ve sevgi dolu bir yuvaya adım attığı yer. Bu merkez, çocuklarımızın da hayvan sevgisiyle büyümesine katkı sunuyor. Gönül ister ki tüm can dostlarımız sıcak bir yuvaya kavuşsun. Büyükşehir Belediyesi olarak onların yanında olmaya devam edeceğiz,” dedi.