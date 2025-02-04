ADM, enerji altyapısını güçlendirme çalışmaları kapsamında Muğla'nın Bodrum, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Marmaris, Ula, Yatağan ve Milas ilçelerinde 5 Şubat 2025 Çarşamba günü planlı elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Bu planlı kesintilerinin, enerji modernizasyonu için gerekli olduğu aktarıldı.

Bu çalışmalar sayesinde sık yaşanan elektrik kesintileri, arızalar ve enerji iletim sorunlarının azalması hedefleniyor. Böylece bölgedeki enerji arzı daha stabil hale gelecek.