Muğla’nın Datça ilçesinde, Ata Adası açıklarında gerçekleştirilen dalışta yaklaşık 100 metre uzunluğunda “hayalet ağ” denizden çıkarıldı. Uzun süredir denizde bulunduğu belirlenen atık ağların, balıklar ve diğer deniz canlıları için büyük tehlike oluşturduğu kaydedildi.
Dalış ekipleri iş başında
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Akdeniz Koruma Derneği ve Datça Uçan Balık Dalış Merkezi işbirliğiyle yürütülen temizlik çalışmasında dalgıçlar, Ata Adası açıklarında 25-30 metre derinliğe indi.
10 yıldır denizdeydi
Resif bölgesinde tespit edilen yaklaşık 100 metrelik “hayalet ağ” ile çevresindeki misinalar, dalgıçlar tarafından toplanarak yüzeye çıkarıldı. Ağların, denizde 10 yıldan fazladır bulunduğu tahmin ediliyor.
Yetkililer, atık balık ağlarının; balıklar, deniz kaplumbağaları ve mercan resifleri için ciddi tehdit oluşturduğunu, aynı zamanda ekosistemi bozarak kirliliğe yol açtığını vurguladı.