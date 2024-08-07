Muğla Büyükşehir Belediyesi, mahalle muhtarlarının ihtiyaçlarını daha etkin bir şekilde iletebilmeleri amacıyla Mobil Muhtar Uygulamasını hayata geçirdi. Menteşe ilçesindeki mahalle muhtarlarına yönelik düzenlenen eğitim programında, uygulamanın kullanımı ve sağladığı avantajlar hakkında detaylı bilgi verildi.

Hızlı ve etkili çözüm için dijital adım

Muhtarların mahallelerindeki sorunları doğrudan Muhtarlar Masasına iletebilmelerini sağlayan bu yenilikçi uygulama, sorunların daha hızlı çözülmesine olanak tanıyacak. Eğitimde, uygulamanın kullanım detayları ve teknolojik avantajları muhtarlara aktarıldı. Eğitime katılan muhtarlar, bu uygulamanın işlerini kolaylaştıracağını ve mahalle sakinlerinin sorunlarına daha hızlı çözümler bulunacağını belirtti.

Muhtarların gözünden mobil uygulama

Orhaniye Mahalle Muhtarı Mehmet Özcan, "Yeni uygulama ile mahallemizin taleplerini anında iletip cevap alabileceğiz. Zaman kaybı yaşamadan, yerel yönetimlerle daha iyi iletişim kuracağız," dedi. Karamehmet Mahalle Muhtarı Birdal Sarısu ise, "Mobil Muhtarlar Uygulaması bizler için çok faydalı olacak. Taleplerin zamanında iletilmesi ve hızlı sonuç alınması işimizi kolaylaştıracak," şeklinde konuştu.

Muğla'da kurumlar arası etkin iletişim sağlanacak

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Demokrasinin temel taşı muhtarlar için başlattığımız bu uygulamayı diğer sivil toplum kuruluşlarına da yaymayı hedefliyoruz. Muğla’da kurumlar arasında etkili bir iletişim ağı kurarak, vatandaşlarla daha yakın bir iletişim sağlamak istiyoruz," dedi.

Mobil Muhtar Uygulaması, Muğla'da mahallelerin sorunlarının hızlı ve etkili bir şekilde çözülmesini sağlayarak, muhtarların görevlerini daha etkin bir şekilde yerine getirmelerine katkı sağlayacak. Başkan Aras'ın belirttiği gibi, bu dijital dönüşüm sayesinde yerel yönetimlerin hizmet kalitesi artacak ve vatandaşlarla daha güçlü bir iletişim ağı kurulacak.