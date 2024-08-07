Yarışmaya YouTube platformunda katılan ve sessiz duruşuyla dikkat çeken 2000 doğumlu Kaan Seyhan, kazanın ardından hastaneye kaldırılmıştı.

Tedavisi iyiye gidiyor

Muhabirimiz Sedef Didem Ezme’nin edindiği bilgilere göre, Kaan Seyhan’ın tedavisi iyiye gidiyor. Yoğun bakım tedavisi sonrası fizyoterapist eşliğinde toparlanma sürecine başlayacak Seyhan, iyileşme yolunda önemli adımlar atıyor.

Kısmetse Olur ekibinden ve yarışmacı arkadaşlarından açıklama yok

Kaan Seyhan’ın sağlık durumu hakkında Kısmetse Olur ekibinden veya yarışmadaki arkadaşlarından henüz bir açıklama gelmemesi dikkat çekiyor. Seyhan’ın hayranları, sosyal medyada bu konuyu yakından takip etmeye devam ediyor.

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmasında organizasyon şirketi kurucusu olduğunu belirten Kaan, yarışmanın ilk haftasında elenmişti. Yarışmadan sonra sessizliğini koruyan ve kaza haberiyle gündeme gelen Kaan Seyhan’ın sağlık durumunun iyiye gitmesi, hayranlarını sevindirecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.