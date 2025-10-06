Milli Eğitim Bakanlığı’nın Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında başlattığı zilsiz okul uygulaması, Muğla’daki 202 pilot okulda hayata geçirildi.

Muğla’da pilot uygulama başlatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında, öğrencilerde zaman yönetimi, öz disiplin ve sorumluluk bilincini artırmak amacıyla zilsiz okul uygulaması, Muğla’daki pilot okullarda uygulanmaya başlandı.

2025-2026 eğitim-öğretim yılında Muğla genelindeki 202 pilot okul, zil sesi olmadan belirlenen zaman dilimlerine göre derslere girip çıkıyor.

Hedef disiplin ve verimli öğrenme

Zilsiz okul modeli, öğrencilerde disiplinli ve sorumluluk temelli bir öğrenme kültürü oluşturmayı amaçlıyor.

Ayrıca gürültü kirliliğini azaltarak daha sakin ve farkındalık temelli bir öğrenme ortamı sağlıyor.

Muğla İl Millî Eğitim Müdürü Emre Çay, uygulamanın eğitimde yeni bir anlayışın göstergesi olduğunu belirterek şunları söyledi: