Seferihisar Belediyesi Çevre Muhafızları, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla mavi bayraklı İztur plajında temizlik yaptı. “Çevre muhafızı” çocuklar düşüncelerini “Eğer siz de o ağaçların gölgesinde oturabilmek ve sahilde temiz bir şekilde vakit geçirebilmek istiyorsanız, dünyamızı korumaya ve çevremizi temiz tutmaya devam edin” sözleriyle dile getirdi.

Seferihisar Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü öncülüğünde, Mavi Bayraklı İztur plajında sahil temizliği etkinliği düzenlendi. Temizlik etkinliğine Müşerref Hepkon İlkokulu ve Şehit Öğretmen Mehmet İzdal İlkokulu öğrencileri katıldı. Seferihisar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de, çevre muhafızı öğrencilere destek verdi. Çevre muhafızları, mavi bayraklı İztur plajındaki kâğıt, şişe gibi atıkları el ele vererek topladılar.

Minik Dünya'dan “temiz tutun” mesajı

Çevre Muhafızı üyesi çocuklar, “Bugün bu plaja, çevre temizliğine geldik. Geçtiğimiz aylarda da, arka tarafa ağaç dikmiştik. Onların büyümesini görmek bizi çok mutlu etti. Çevremize elimizden gelen her desteği yapmaya devam edeceğiz. Eğer siz de o ağaçların gölgesinde oturabilmek ve sahilde temiz bir şekilde vakit geçirebilmek istiyorsanız, dünyamızı korumaya ve çevremizi temiz tutmaya devam edin” diye konuştular.

Bu arada, Seferihisar Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünün, yaz boyunca ilçenin tüm yeşil alanları ve deniz kıyılarındaki temizlik çalışmalarını aralıksız sürdüreceği belirtildi.

“Boynumuzun borcu”

İztur plajındaki temizliğe katılan Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı Nuriye Hepterlikçi de, “Gelecek nesillerimize temiz bir çevre bırakmak, boynumuzun borcu. Belediye olarak çocuklarımıza, sosyal sorumluluk anlamında tüm desteğimizi sağlamaya devam ediyoruz. Bu sayede çocuklarımız, bizim geleceğimiz olduğu kadar doğamızın da geleceği oluyor” dedi.