31 Mart Mahalli İdarileri seçimlerine sayılı günler kalırken mahalle muhtar adayları da çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. İzmir'in Karşıyaka ilçesine bağlı Dedebaşı Mahallesi Muhtar Adayı Gürel Soylu da çalışmalarını Haber Ekspres'e anlattı. Yaklaşık 20 bin nüfuslu mahallenin muhtar adayı Soylu, muhtar seçilmesi halinde beş yıl sonra herkesin Dedebaşı Mahallesini ve muhtarını konuşacağını söyledi.

Projelerini anlatan genç muhtar adayı Soylu,"Çok projemiz var;bunlardan birtanesi sosyal medyada eksiklerimiz var gençlerin ayak uydurduğu çağa yetişmek için sosyal medya ve internet erişimi çok önemli. Bizde bir internet sitesi kurup muhtarlığımızı internet sitesinde de, dijital ortamda da ve sosyal medyada da tanıtabileceğimiz oradan yapılacak işlerimizi ilan edeceğimiz internet ağı kurmayı planlıyoruz. Bir diğer projemiz ise ufak bir kütüphane oluşturmak istiyoruz. Yine muhtarlığımızın çevresinde mahallelimizden gelen talepler var; bir çay ocağı, bir sosyal dinlenme alanı gibi bir projemiz var. Biz de bu talebe karşılık bulabilirsek muhtarlık çevresinde insanların oturup dinlenebileceği ve çay, kahve içebileceği bir alan oluşturma çabasında olacağız. Yine bölgemizde taziye evleri için bir taziye çadırı ve taziye evleri için plastik sandalye tedariği yapmayla ilgili bir projemiz var. Alıp kullandıktan sonra tekrar geri getirebilecekleri bir taziye çadırı ve sandalye vermeyi planlıyoruz. Yine sosyal yardımların, belediye ve hayırseverlerin bırakıp ihtiyaç sahiplerine ulaşabileceği bir noktada olmak istiyoruz. Esnaflar ve muhtarlığın mühür ücretinden bir fon oluşturup bunu da yine o yılın sonunda biriken parayı o dönem okuyamayan bir öğrenciye destek olmak için ya da kitabını alamamış bir öğrenciye destek olmak için ya da ilacını alamamış bir hastaya destek olmak gibi birçok sosyal projelerimiz var"dedi.

“Halkıyla bütünleşen bir muhtar olacağım”

Muhtar adayı olurken birden çok projesinin olduğunu belirten Soylu, muhtar aza adaylarını da projelerine göre belirlediğini kaydetti. Soylu, "Muhtar azalarımızı projelerimize göre belirledik.Büyükşehirlerde yaşıyoruz eksiği ile fazlasıyla birçok belediye bir şekilde hizmet ediyor.Ben esnaf olduğum için sokaktayım, mahallemizin nerede ne eksiği var görebiliyorum. Benim burada yapabileceğim; çöplerin daha sık alınması, çocuklarımızın rahat, güvenilir ve temiz alanlarda oynaması gibi konularda çaba sarf edeceğim. Bizim mahallemizi sevmemiz en önemli kriterimiz. Dolayısıyla her probleme, her sıkıntıya hızlı çözüm ulaştırmamız lazım. Belediye, kaymakamlık, esnaf ve derneklerle çok yakın çalışıp bütün herkesin isteklerini süzgeçten geçirip ne yapmamız gerektiğine karar verip hızlıca hareket etmemiz gerekiyor. Halkla iç içe, halkıyla bütünleşen bir muhtar olacağım. Vatanını, milletini ve mahallesini seven insanalarız. Hizmet ilk önce mahalleden başlar, ilk önce herkes kendi sorumluluğunu dile getirecek ondan sonra muhtar çözülmeyenleri çözecek. Vatandaşımızın, spor kulüplerimizin ve derneklerimizin eksiği ile ilgili çalışacağız. Birinci dönemin sonunda eğer kazanırsak herkes Dedebaşı muhtarını konuşacak bundan emin olabilirsiniz" diye konuştu.