İzmir’in Mürselpaşa Bulvarı üzerindeki Hilal Köprü bölgesinde trafik kazası meydana geldi. Kazanın Bornova istikametinde gerçekleştiği ve bölgedeki trafik akışını olumsuz etkilediği bildirildi.

Trafik akışı sağlanmaya çalışılıyor

Olay yerine intikal eden güvenlik ekipleri, kazanın ardından gerekli güvenlik önlemlerini aldı ve kazaya karışan araçların yol dışına çekilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bölgedeki trafik akışını düzenlemek amacıyla yoğun bir çaba sarf ediliyor.

İki yerde yoğunluk gözlemleniyor

Kazanın yaşandığı Hilal Köprü bölgesinden geriye doğru olan trafikte belirgin bir yoğunluk gözlemleniyor. Yoğunluk, Yeşildere Caddesi ve Tarihi Su Kemerleri mevkiinde etkili bir şekilde hissediliyor.

Yol kullanıcılarının bu bölgelerde trafiğin yoğun olabileceğini dikkate alarak alternatif güzergahları kullanmaları önerildi.