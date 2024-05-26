Dervişoğlu, ilçedeki yerel seçimleri 1 oy farkla kazandıklarını hatırlatarak, Güzelyurt halkına güçlü bir mesaj verdi: “Bizim için seçim 31 Mart'ta bitmişti. Madem tekrarı olacak, o zaman Güzelyurtlu hemşehrilerimden istirhamımdır; aynı filmi bunlara misliyle ve farkla bir daha gösterin, Hazim Turan'ı belediye başkanı olarak yanımıza gönderin.”

"Hakkınızı Helal Oylarınızla Geri Alın"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Aksaray ziyareti kapsamında Güzelyurt ilçesinde yaptığı konuşmada, İYİ Parti Güzelyurt Belediye Başkan Adayı Hazim Turan'a teşekkürlerini iletti. Dervişoğlu, “Sandıklar açıldığında gasp edilmiş hakkını Güzelyurtlu hemşehrilerinin helal oyları ile geri alacaktır.” dedi.

Milletvekilleri ve Genel Başkan Yardımcılarıyla Birlikte

Kent ziyaretinde kendisine eşlik eden milletvekilleri ve genel başkan yardımcılarının isimlerini tek tek sayan Dervişoğlu, “Neden bu arkadaşlarımla geldim? Çünkü seçim bittikten sonra da hakkınızı hukukunuzu savunacağımızın delili olsun, size verdiğimiz sözün kefaleti olsun diye onları da getirdim. Siz bu seçimleri alın, başları gibi seçimden seçime değil, her gün Güzelyurt'ta olacağız.” şeklinde konuştu.

"Seçimden Sonra Da Yanınızdayız"

Dervişoğlu, seçimlerin sadece bir başlangıç olduğunu vurgulayarak, seçimin ardından da İYİ Parti'nin Güzelyurt halkının yanında olacağını belirtti. Bu kararlılık ve adanmışlık mesajıyla, seçmenlere güven verdi ve İYİ Parti'nin Güzelyurt'ta güçlü bir varlık göstereceğini ifade etti.

“Tencerelerde yemek değil dert kaynıyor”

"Mücadelemiz birdir, mücadelemiz ortaktır." diyen Dervişoğlu, "Biz bu mücadeleyi, milleti arkamıza almadan yapamayız; milleti yanımıza alıp, milletimizle saf tutmadan gerçekleştiremeyiz. Biz İYİ Parti'yiz. Türkiye'nin zor günlerinde kurulduk. Kurulduğumuz gün mevcut bulunan sorunlar da aynı şekilde duruyor. Çiftçinin dertleri karşımızda. Büyüyerek dert yumağına dönüşmüş. Gençler geleceklerine dair ümitlerini tüketmiş. Üniversitelerini bitirmişler vize kuyruklarında kendilerine istikbal arıyorlar. Emekliler tencerelerini kaynatamıyor. Tencerelerde yemek değil dert kaynıyor. Biz bu partiyi; çiftçinin derdini, emeklinin derdini, iş adamın derdini, esnafın derdini çözmek için atanamayan öğretmenlere istikbal kapıları açmak için kurduk. Biz bu partinin sadece kurucularıyız. Partimizin gerçek sahibi sizlersiniz. Bizler sadece tabelayı asanlarız. Onun için siz olmadan bu yolculuğu sürdüremeyiz." ifadesini kullandı.

“Büyük bir oy farklı ile kazanacağız”

31 Mart seçimlerinde ilçede yaşananlarla ilgili bilgi aldığını söyleyen Dervişoğlu, "Buraya gelmeden geçen seçimde olan bitenleri hem seçim işleri başkanımızdan hem il başkanımızdan dinledim. Sizin evladınız, sizin kıymetliniz, size hizmetkar olmak için yollara düşen Turan Yaldır'la da konuştum. Bana 'Genel Başkanım, seçimi zaten kazanmıştık ama elimizden aldılar' dedi. Ben Güzelyurtlulara inanıyorum. Geçen seçimi 1 oyla kazanmıştık. Şimdi büyük bir oy farklı ile kazanacağız. 'Güzelyurt'a sadece inanmıyorum aynı zamanda da güveniyorum' dedi. Bu güvenin 2 Haziran'da taçlandırılması lazım. Mübarek oylarınızın artık gasp edilemeyeceğinin, hakkınızın ve hukukunuzun çiğnenemeyeceğinin farkında bulunmanız lazım." şeklide konuştu.

Dervişoğlu şöyle devam etti:

"Bir takım siyasi entrikalar, birtakım ittifaklar kuruluyor olabilir. Bizim her partiye mensup insana derin bir saygımız var. Hangi partiye oy vermiş olursa olsunlar, vatandaşın oy verme tercihine derin bir saygı duyuyoruz. Çünkü biz bu büyük milletin iradesinin üzerinde başka bir güç tanımıyoruz. Bizler Cenab-ı Allah'a inanıyor, büyük Türk milletine güveniyoruz."

İYİ Parti Güzelyurt Belediye Başkan Adayı Hazim Turan'ın elini tutarak kendisini dinleyenlere seslenen Dervişoğlu, "Siz O'na güç ve destek verin, ben de size söz veriyorum; siz O'nun yanında durun, Hazim Turan dünyaya kafa tutacaktır." dedi.

Vatandaşların siyasi arenada Süleyman Demirel samimiyetini, Bülent Ecevit nezaketini, Necmettin Erbakan imanını, Turgut Özal çalışkanlığını ve Alparslan Türkeş'in mücadele cehdini aradığını kaydeden Dervişoğlu, "İYİ Partili yöneticiler olarak bizler; bu memlekette taş üstüne taş koymuş bütün siyasi önderlerin yolunu takip ediyorum. Çünkü o yol Cumhuriyet'in yoludur, çünkü o yol Mustafa Kemal Atatürk'ün yoludur." diye ekledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu şöyle devam etti:

"Bu inanç ve düşüncelerle seçim öncesinde aranızdayım. Yarın seçim bitecek inşallah zaferinizi kutlamak üzere yine aranızda olacağım. Bizim için seçim 31 Mart'ta bitmişti. Madem tekrarı olacak o zaman Güzelyurt'lu hemşehrilerimden istirhamımdır; aynı filmi bunlara misliyle ve farkla bir daha gösterin, Hazim Turan'ı belediye başkanı olarak yanımıza gönderin. İYİ Parti olarak Güzelyurt'un her sorununun çözümü için takipçi olacağız. Burada bir Akyamaç yolu varmış. Seçimden seçime gelenler seçimden sonra Akyamaç'ı unutuyorlarmış. İYİ Parti'nin genel başkanı olarak size söz veriyorum. Belediye Başkanımız seçilsin o yol için yapılması gereken ne varsa, bakanların kapısında kavga etmek pahasına o yolu yaptıracağım