Galatasaray Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu öncesi hazırlıklarına başlamak üzere Avusturya’ya gitti. Sarı-kırmızılı ekip, kamp boyunca özel hazırlık maçları da oynayacak.



Windischgarsten kampı başladı

İstanbul Havalimanı’ndan öğle saatlerinde kalkan uçakla Avusturya’ya ulaşan Galatasaray kafilesi, kamp çalışmalarını Windischgarsten bölgesinde sürdürecek.

Takım, kondisyon ve teknik antrenmanların yanı sıra çeşitli hazırlık karşılaşmaları da oynayacak.

İki hazırlık maçı Avusturya’da

Galatasaray, “Summer Series Upper Austria” kapsamında iki hazırlık maçı yapacak. Sarı-kırmızılılar ilk karşılaşmasında yarın Avusturya 2. Ligi ekiplerinden Admira Wacker ile karşı karşıya gelecek.

İkinci maç ise 23 Temmuz Çarşamba günü, Serie A takımlarından Cagliari Calcio ile oynanacak. Bu mücadelelerin her ikisi de Linz kentindeki

Raiffeisen Arena'da gerçekleşecek.

RAMS Park’ta iki güçlü rakiple hazırlık

Cagliari maçının ardından Türkiye’ye dönecek olan Galatasaray, hazırlıklarına Florya’daki tesislerinde devam edecek. Sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park’ta da iki hazırlık maçı yapacak.

Galatasaray’ın hazırlık programı şöyle:

26 Temmuz Cumartesi: Galatasaray – Strasbourg (Fransa)

2 Ağustos Cumartesi: Galatasaray – Lazio (İtalya)