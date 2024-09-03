TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay, yeni sezona kulübün sembol isimlerinden Mustafa Denizli'nin desteğiyle moral buldu. Siyah-beyazlı takım, ligin ilk haftasında evinde 24Erzincanspor ile 0-0 berabere kaldı. Bu maçta protokol tribününde yer alan Mustafa Denizli, Altay camiasına güçlü bir destek mesajı verdi ve "Ben buradayım" diyerek varlığını hissettirdi. Tecrübeli futbol adamı, Altay Teknik Direktörü Gökhan Karaaslan'ı da ilk maçında yalnız bırakmadı.

Mustafa Denizli, Altay'ın şirketleşme kararı aldığı Mayıs ayındaki genel kurulda yer almış ve kulübe yatırımcı bulmak için çaba sarf etmişti. Yaz döneminde yatırımcı adaylarıyla yapılan görüşmelerden henüz sonuç alınamasa da, Altay'da devam eden mali sıkıntılara rağmen kaleci Ozan ve santrfor Deniz Kadah'ın takımda kalmasında Mustafa Denizli'nin önemli bir rol oynadığı ve kaynak yaratarak bu sürece katkı sağladığı belirtiliyor.