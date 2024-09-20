İzmir Doğalgaz ve İzmir Fotoğrafçılar Odası tarafından bu yıl 11.'si gerçekleştirilen “Mutluluğu Çekiyorum” fotoğraf yarışmasının sergisi, Point Bornova Mira Art Gallery’de açıldı. Sergi, 29 Eylül'e kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Yarışma eserlerinin yanı sıra İzmir Doğalgaz'ın düzenlediği “Hayalimdeki Ağaç Ev” konulu okullar arası resim yarışmasında dereceye giren çocukların eserleri de sergide yer alıyor.

Ödüller sahiplerini buldu

Yarışmaya 1537 fotoğraf katılırken, jüri değerlendirmeleri sonucunda Hasan Uçar birinci olarak 20 bin TL ödül kazandı. İkinci olan Emin Mengüarslan 12 bin TL, üçüncü Umut Can Karahasanoğlu ise 6 bin TL ile ödüllendirildi. Mansiyon ödüllerini ise Cengizhan Türkoğlu, Seyit Konyalı ve Mehmet Çimenli kazandı. Ayrıca Özer Sanat Özel Ödülleri Hasan İçel, İmge İldem ve Muzaffer Murat İlhan’a takdim edildi.

Sergi açılışına yoğun ilgi

Sergi açılışına İzmir Fotoğrafçılar Odası Eğitim Müdürü Erhan Meço, İzmir Doğalgaz yöneticileri, jüri üyeleri ve eser sahipleri katıldı. İzmir Doğalgaz Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü Necdet Ulusan, konuşmasında her yıl farklı bir sosyal sorumluluk projesiyle topluma katkı sağlamaya devam edeceklerini belirtti. Ayrıca, İzmir Fotoğrafçılar Odası ve Özer Sanat ile gerçekleştirdikleri bu değerli iş birliklerinden dolayı teşekkürlerini dile getirdi.

Erhan Meço, yarışmanın ulusal düzeyde büyük ilgi gördüğünü ve gelecek yıllardaki yarışmalar için şimdiden heyecan duyduğunu ifade ederek, jüri üyelerinin seçim yapmakta zorlandıklarını belirtti. Serginin açılışıyla birlikte sanatseverler, eserleri büyük bir ilgiyle inceledi.