Ankara'da, 2022 yılında bir eğlence mekanında çıkan tartışma sonucu hayatını kaybeden müzisyen Onur Şener, ölümünün ikinci yılında ailesi ve sevenleri tarafından mezarı başında anıldı. Anma töreninde Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi ve Şener’in mezarına çiçekler bırakıldı.

Onur Şener'in ailesi, dostları ve sevenleri törende duygusal anlar yaşarken, ailesinin avukatı Meltem Banko da basın açıklaması yaptı. Banko, Onur Şener'in ailesine ve kızına olan düşkünlüğünü vurgularken, adalet mücadelesinin ilk günkü kararlılıkla sürdüğünü belirtti. "Onur, hayatını müziğe, kızına ve ailesine adamış bir insandı. O, maalesef bir grup cani tarafından vahşice hayattan koparıldı. Onun anısını yaşatmak için adaletin sağlanmasını bekliyoruz" dedi.

Şener'in ailesi ve sevenleri, olayın üzerinden iki yıl geçmesine rağmen acılarının hala taze olduğunu ifade etti. Banko, "Ceyla, babasını kaybetmenin derin acısını her geçen gün daha fazla hissediyor. Bizim tek umudumuz, adaletin yerini bulması ve Onur’un ruhunun huzura kavuşmasıdır" diye konuştu.

Anma törenine katılanlar, Onur Şener'in müziğe olan tutkusunu ve sanatına olan bağlılığını anlatarak, onu unutmayacaklarını dile getirdiler. "Onur'u tanıyan herkes, onun yüreği sevgi dolu bir insan olduğunu bilir. Bugün burada, onun anısını yaşatmak ve adaletin peşini bırakmamak için toplandık" ifadeleriyle duygularını paylaştılar.

Onur Şener'in ani ölümü, sanat camiasında ve toplumda derin bir üzüntü yaratmıştı. Törene katılanlar, sanatçıların güvenli bir ortamda sanatlarını icra edebilmesi için toplumsal duyarlılığın artması gerektiğini vurguladı.