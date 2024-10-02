Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren TURBELDAK, yeni sezona Seferihisar’ın turistik Sığacık bölgesinde merhaba dedi. 2024-2025 sezonunun ilk yürüyüşü, Yaz-Kış Yürüyüş Liderleri Orhan Mert ve Haydar Atilla’nın öncülüğünde gerçekleşti.

Teos Antik Kenti ve Ekmeksiz Plajı’nda Unutulmaz Anlar

Yaklaşık 4 kilometrelik doğa yürüyüşünde TURBELDAK ekibi, Seferihisar’dan Sığacık’a kadar uzanan rotayı izleyerek Teos Antik Kenti’ne ulaştı. Binlerce yıllık tarihi atmosferiyle büyüleyen Teos Antik Kenti, katılımcılara hem tarih dolu hem de doğayla iç içe bir deneyim sundu. Antik kentin ardından ekip, Sığacık’ın ünlü Ekmeksiz Plajı’nda serinleme fırsatı buldu.

Sığacık Kalesi’nde Son Bulan Keyifli Etkinlik

Yürüyüşün son durağı ise Sığacık Kalesi oldu. Kale içerisindeki yerel alışveriş alanlarını gezen katılımcılar, etkinliği keyifle sonlandırdı. Yaz-Kış Yürüyüş Lideri Orhan Mert, “Sezonun açılışını Sığacık gibi özel bir bölgede yapmak bizler için büyük bir mutluluktu. Katılımcılarımız hem spor yapmanın hem de doğayla bütünleşmenin keyfini çıkardı,” dedi.