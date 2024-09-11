Elips Haber'de yer alan bilgilere göre, kamuda tasarruf politikaları çerçevesinde birçok kurum ekonomik tedbirler alırken, bazı kuruluşlarda israf ve yetersizlikler devam ediyor. Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Başkanı Mustafa Necmi İlhan’ın sekreterine şoförlü makam aracı tahsis ettiği iddiaları tartışmalara yol açmıştı. İlhan, şimdi de sekreterinin nitelik şartlarını değiştirdi.

Üniversite mezunu şartı lise düzeyine indirildi

Elips Haber’den Kadir Gürhan’ın bildirdiğine göre, 3 Eylül’de Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, İlhan’ın sekreterinin atanabilmesi için gereken üniversite mezunu şartı, artık lise mezunu olarak belirlendi. Bu değişiklik, kurumda yaşanan tartışmaları daha da derinleştirdi.

Kişiye özel düzenlemeler sürüyor

İlhan, ayrıca MYK’da görev yapan iki başkan yardımcısı için yabancı dil puanını 70’ten kaldırdı. Bu durum, daire başkanları ve diğer personel için uygulanmaya devam eden en az 70 puanlık yabancı dil şartının başkan yardımcıları için geçerli olmayacağı anlamına geliyor.

Makam aracına binmeye devam

MYK, ülkemizde nitelikli insan kaynağının oluşturulmasına katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştu. Ancak, sekretere yapılan araç tahsisi ve yönetmelik değişiklikleri, kurum içinde tartışmalara yol açtı. İddialara göre, lise mezunu olan sekreter Şenay A., kendisine tahsis edilen makam aracını kullanmaya devam ediyor. Ayrıca, çıkan haberlerin ardından aracına kurumun kapalı otoparkından bindiği öne sürülüyor.