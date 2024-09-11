Trabzonspor'un anlaştığı Demokratik Kongo'lu futbolcu Simon Banza Trabzon'a geldi. Bordo mavililerin transferi Banza, Trabzon Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Golcü isim Banza şunları kaydetti;

"Trabzonspor'un bana yoğun bir ilgisi vardı. Benim de aynı şekilde Trabzonspor'un ilgisine yanıtım oldu. Trabzonspor'a gelmek için ben de kararlıydım. Zaten kulüp yetkilileriyle konuştuk. Her görüşme gayet iyi geçti. Bana sunulan proje gayet önemli bir proje. Kulüp yapısı gerçekten çok güçlü. Dolayısıyla bu sayede transfer süreci çok çabuk oldu diyebilirim."

Simon Bokote Banza, golleriyle takımına katkıda bulunacağını ifade ederek, "Trabzonspor'un hak ettiği yerde, yani Türkiye liginin en üst sıralarında olabilmesi için ben de gollerimle katkıda bulunmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Trabzonspor'da 99 numaralı formayı giyeceğini anlatan Banza, Süper Lig'de hafta sonunda Beşiktaş ile yapılacak maça hazır olduğunu da sözlerine ekledi.