Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul ve çevresini tehdit eden olası Marmara depremine ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Görür, bilimsel verilere dayanarak depremin büyüklüğünün 7,5 olacağını ve yaklaşık 2 dakika süreceğini söyledi.

100 bin bina ağır hasar alacak!

Yapılan raporlar doğrultusunda, olası Marmara depreminde en az 100 bin binanın ağır hasar alacağı öngörülüyor. Bu binaların önemli bir kısmının tamamen yıkılma riski taşıdığına dikkat çeken Görür, yapı stokunun yenilenmesi gerektiğini vurguladı.

4 milyon insan tehlikede!

Naci Görür'ün açıklamalarına göre, İstanbul’da 4 milyon insanın ölüm riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Bu durum, gerekli önlemler alınmadığı takdirde büyük bir felaket yaşanabileceğini gösteriyor.

"Önlem almazsak çok geç olacak"

Deprem uyarılarını yıllardır yinelediklerini belirten Görür, "Depremi önleyemeyiz ama kayıpları en aza indirebiliriz. İstanbul’un depreme dirençli hale getirilmesi gerekiyor" dedi.

Uzmanlar, İstanbul’un depreme hazırlanması için vakit kaybetmeden kentsel dönüşüm projelerinin hızlandırılması gerektiğini vurguluyor.