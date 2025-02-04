Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara’yı Ankara’da ağırladı. İki liderin görüşmesinin ardından yapılan ortak basın toplantısında, Suriye’deki yeni süreç, bölgesel istikrar ve iki ülke ilişkilerinin geleceği masaya yatırıldı.

Erdoğan: "Suriye halkı artık geleceğini kendi belirleyecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada Suriye halkının 13 yıl süren zulüm ve savaşın ardından özgürlüğüne kavuştuğunu belirterek, "Suriye halkı kendi geleceklerini belirlemede artık gerekli iradeye sahiptir. Türkiye olarak, geçmişte olduğu gibi yeni dönemde de kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Ahmed el-Şara’dan Türkiye’ye teşekkür

Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara ise Türkiye’nin yıllardır Suriye halkına verdiği destekten ötürü minnettarlığını dile getirerek, "Türkiye, en zor günlerimizde yanımızda oldu. Şimdi yeni bir sayfa açılıyor ve bölgesel barış için birlikte çalışacağız" ifadelerini kullandı.

İki ülke arasında ekonomik, siyasi ve güvenlik alanlarında iş birliğinin artırılması için ortak çalışmaların başladığı vurgulanırken, Erdoğan bu ziyaretin "Türkiye ile Suriye arasındaki daimi dostluk ve iş birliği döneminin başlangıcı" olduğunu belirtti.

Bu tarihi buluşmanın ardından Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerin nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.