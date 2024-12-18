Borsacı Nihat Özçelik ve beraberindeki 12 kişi hakkında açılan rüşvet, tehdit ve şantaj davası kapsamında yeni detaylar ortaya çıktı. İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, şüpheliler arasında yer alan CHP'li Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyesi Cem Özçelik, amcası Nihat Özçelik ile birlikte tutuklandı.

Nihat Özçelik ve ekibi tutuklandı

Oda TV'nin haberine göre, 38 yıl hapis cezasıyla yargılanan borsacı Nihat Özçelik’in, şantaj ve tehdit faaliyetlerinde emniyet içindeki bağlantılarını kullanarak bilgi topladığı belirlendi. Özçelik, aralarında polis memurları H.A, İ.M, T.K ve G.B.'nin bulunduğu isimlere rüşvet vererek, şahıslar hakkında log kayıtlarından bilgi toplattı.

CHP'li Cem Özçelik'in iddialardaki rolü

Tutuklananlar arasında yer alan Cem Özçelik, Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyesi olarak görev yapıyordu. Özçelik’in, aynı zamanda Meclis'te Plan Bütçe Komisyonu’nda bulunduğu ve resmi unvanında "Finansal Danışman" olarak yer aldığı öğrenildi. Özçelik’in bu süreçte amcası Nihat Özçelik ile birlikte hareket ettiği iddia edildi.

MASAK raporu kanıt oldu

Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporu, şüphelilerin banka hesaplarına gelen para giriş tarihleri ile log sorgulama kayıtlarının uyuştuğunu ortaya koydu. Bu durum, polis memurlarının rüşvet aldığına ve Özçelik’in şantaj amaçlı bilgi toplattığına dair güçlü kanıtlar sundu.

Tutuklama ve cezaevi süreci

Mahkeme, polis memurlarını rüşvet alma, Nihat Özçelik’i ise rüşvet verme ve şantaj suçlamalarıyla tutukladı. Cem Özçelik’in de bu suçlamalar kapsamında cezaevine gönderildiği belirtildi.