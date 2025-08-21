CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, CHP heyetiyle birlikte Aydın’da yürüttüğü saha çalışmalarını tamamladı. Kılıç, iki gün süren ziyaretlerde Bozdoğan, Yenipazar ve Koçarlı ilçelerine giderek esnaf, çiftçi ve sivil toplum örgütleri ile bir araya geldi.

Milletvekili Kılıç, yaptığı değerlendirmede, “Burada bir kez daha gördük ki iktidar saraylarda, halk ise geçim derdinde. Ama biz halkımızla birlikte bu düzeni değiştirmeye kararlıyız” dedi.

Tarımda bereket kıtlığa dönüştü

Kılıç, Aydın’ın tarım potansiyeline rağmen büyük bir kuraklık ve üretim krizi ile karşı karşıya kaldığını ifade etti. Türkiye’nin en önemli tarım kentlerinden biri olan Aydın’da, ekim alanlarının yarısına yakınının su sorunu nedeniyle üretim dışı kaldığını vurguladı.

“Türkiye’nin incir ve kestane lokomotifi, pamuk ve çilek üreticisi bu kentte bereketli toprakların kuraklığa teslim edildiğini üzülerek gördük” diyen Kılıç, pamuk ve ayçiçeği hasadına hazırlanan çiftçilerin düşük alım fiyatları nedeniyle endişeli olduğunu belirtti.

Turizmde kriz etkisini artırdı

Kılıç, Aydın’ın turizm alanında da büyük sıkıntılar yaşadığını kaydetti. Talebin azalmasıyla birlikte turizm sektörünün küçüldüğünü, bunun diğer sektörlere de zincirleme etki yarattığını söyledi.

Turizme zarar veren faktörler arasında orman yangınları, yeşil alanların madencilik faaliyetlerine açılması ve kentsel dönüşüm süreçlerindeki sorunların yer aldığını dile getirdi.

Öğrenciler barınma sorunu yaşıyor

Yeni akademik dönemin başlamasıyla birlikte öğrencilerin barınma kriziyle karşı karşıya kaldığını belirten Kılıç, “Aileler kaygılı, gençler umutsuz. İşsizlik ve barınma sorunları derinleşiyor” ifadelerini kullandı.

Kılıç, tarım ve turizmde kalıcı politikalar üretilmesi, su sorunlarının çözülmesi ve gençler için destekleyici projelerin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kılıç: “Bu düzeni değiştirmeye kararlıyız”

CHP’li Kılıç, saha ziyaretlerinin ardından yaptığı açıklamada, “Bereketli toprakların kıtlığa mahkum edildiğini, tarımın ve turizmin çökme noktasına geldiğini gördük. Halkımızla beraber bu düzeni değiştirmeye kararlıyız” diye konuştu.