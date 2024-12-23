Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen’in bonservisini elinde bulunduran Napoli, Nijeryalı golcünün ara transfer döneminde satılması durumunda alternatif isimler üzerinde çalışmalara başladı.

Alternatif hedef: Jhon Duran

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Serie A ekibi Napoli, Aston Villa forması giyen 21 yaşındaki Kolombiyalı forvet Jhon Duran’ı listesine aldı. Napoli’nin ilk olarak Duran için 35 milyon euroluk bir teklif sunduğu, ancak bu teklifin Aston Villa tarafından reddedildiği belirtildi.

Napoli’nin, transferi gerçekleştirmek için 40 milyon euroluk yeni bir teklif hazırlığında olduğu ifade ediliyor.

Duran’ın performansı göz dolduruyor

Bu sezon Aston Villa formasıyla 25 maça çıkan Jhon Duran, 12 gol kaydederek dikkatleri üzerine çekti. Genç forvetin güncel piyasa değerinin 40 milyon euro olduğu kaydedildi.

Osimhen’in durumu belirsiz

Victor Osimhen’in, Avrupa’dan çok sayıda takımın transfer listesinde olduğu biliniyor. Napoli’nin, ara transfer döneminde Osimhen’i satması durumunda Duran transferini hızlandırması bekleniyor.